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Інвестори отримують збитки через недоплату 25 млрд грн за зелену енергію – керуючий партнер UDP Renewables

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Інвестори отримують збитки через недоплату 25 млрд грн за зелену енергію – керуючий партнер UDP Renewables
Для розвитку зеленої енергетики в Україні проблема боргів має бути вирішена повністю, вважає Євтушенко
фото: depositphotos.com

Борг в 25 млрд грн за вироблену зелену енергію заважає розвивати галузь – інвестор

Інвестори у відновлювані джерела енергії понесли збитки через довготривалі затримки з оплатою за вироблену електроенергію в умовах знецінення гривні. Про це заявив керуючий партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко. 

За його словами, інвестори у зелену енергетику в Україні мають багаторічну проблему боргів і в різні періоди рівень розрахунків зменшувався аж до 15%.

«Лише минулого було 80% розрахунків... Борги хоч і зменшились, але все одно вони значні. Зараз це 25 млрд», – сказав Євтушенко.

Він зазначив, що зелені електростанції в Україні будувалися переважно за кредитні кошти в євро і через затримки з виплатами інвестори понесли збитки на курсовій різниці.

«У нас мінімум 30% втрат від девальвації», – уточнив інвестор.

Він підкреслив, що для розвитку зеленої енергетики в Україні проблема боргів має бути вирішена повністю.

Раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський завив, що виплата боргів за зелену електроенергію буде стимулом будувати нові електростанції.

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Теги: електроенергія інвестиції енергетика борг

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