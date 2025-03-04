РФ атакувала енергооб'єкт на Одещині: введено аварійні відключення світла

Олег Кіпер: Критична інфраструктура та теплопостачання міста працюють у штатному режимі, котельні заживлені

РФ знову атакувала енергообʼєкт на Одещині. У частині Одеси тривають аварійні відключення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Критична інфраструктура та теплопостачання міста працюють у штатному режимі, котельні заживлені. В частині міста тривають аварійні відключення. Енергетики безперервно продовжують роботи з відновлення. Працюють пункти незламності», – йдеться у повідомленні.

Водночас в ДТЕК наголошують, що енергетики повернули світло 7 тис. сімей.

«Ворог продовжує енергетичний терор Одеської області. 3 березня пошкоджено енергетичний обʼєкт ДТЕК. Станом на ранок 4 березня енергетики заживили обʼєкти критичної інфраструктури та повернули світло 7 тис. родин», – зауважує ДТЕК.

Нагадаємо, що у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі сьогодні, 4 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Обмеження застосовуватимуть: 06:00 – 09:00; 15:00 – 22:00.