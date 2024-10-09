Проведення обшуків в «Автомагістраль-Південь»: з’явилися подробиці справи

Поліція вилучила документи щодо проведення ремонтних робіт під час обшуків в «Автомагістраль-Південь»

«Автомагістраль-Південь» позиціонує себе як лідера дорожнього та інфраструктурного будівництва в Україні

У ході обшуків офісів компанії «Автомагістраль-Південь» поліцейські вилучили документи щодо проведення ремонтних робіт з 2020 по 2024 рік. При цьому роботу компанії не заблоковано. Про це повідомили у ГУ Нацполіції України у відповідь на запит видання РБК-Україна.

У відповіді повідомили, що слідчі вилучили проектні та виконавчі документи щодо окремих об'єктів критичної інфраструктури з метою їх дослідження щодо умисного завищення вартості робіт.

При цьому будь-яку документацію щодо будівництва фортифікаційних споруд на Покровському напрямку не було вилучено. Також не вилучалися електронні ключі та інші технічні засоби, що могло спричинити блокування в роботі компанії.

«Проведені слідчі дії у цьому кримінальному провадженні ніяк не перешкоджають зведенню фортифікаційних споруд та не перешкоджають здійсненню утримання прифронтових доріг», – зазначили у відповіді на запит.

Документ: відповідь ГУ Нацполіції України на запит РБК-Україна щодо обшуків в «Автомагістраль-Південь»

Обшуки в «Автомагістраль-Південь»

Нагадаємо, що 7 жовтня 2024 року Нацполіція повідомила про обшуки в будівельній компанії, що здійснює ремонтні та будівельні роботи на державних інфраструктурних об’єктах.

Назву компанії правоохоронці не вказали, але, як дізналося РБК-Україна з власних джерел, мова йде про компанію «Автомагістраль-Південь». Компанію підозрюють у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт в різних областях України.

За даними слідства, посадовці суб’єкта господарювання шляхом «штучної» націнки в ланцюгу постачання неправомірно збільшили вартість товарів, внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим спричинили збитки держбюджету на понад 1 мільярд гривень.

Поліцейські повідомили про обшуки за місцями роботи і проживання службових осіб цієї компанії. Вони були проведені у зв’язку з отриманням правоохоронців інформації про те, що документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені.

При цьому в Нацполі наголосили, що діяльність підприємства не заблокована й воно продовжує працювати у штатному режимі. Натомість у компанії назвали дії силових структур «класичним рейдерством». ЇЇ представники вважають, що вони стали «жертвою свавілля силових структур». Також «Автомагістраль-Південь» заявила про зупинку робіт через дії Нацполіції.

Там також додають, що дії правоохоронців нібито призвели до порушення роботи їхньої комп'ютерної мережі та електронного документообігу. Крім того, вилучення засобів зв'язку буцімто унеможливило координацію роботи їхніх підрозділів.

Що відомо про будівельну компанію

«Автомагістраль-Південь» позиціонує себе як лідера дорожнього та інфраструктурного будівництва в Україні. Як вказано на її офіційному сайті, компанія займається будівництвом нових швидкісних магістралей, транспортних розв’язок, мостів, гідротехнічних споруд та аеродромних комплексів. Компанія за обсягами робіт присутня у більшості регіонів.

Також відомо, що «Автомагістраль-Південь» є головним підрядником ініціативи «Велике будівництво». Компанія займається фортифікаційними роботами вздовж лінії фронту, зокрема на Покровському напрямку.