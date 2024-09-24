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24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Білка почала линяти від голови до хвоста – до довгої зими
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна відмовляти нужденним у допомозі

24 вересня – Всесвітній день досліджень раку та Міжнародний день караванника. Віряни вшановують пам'ять святої первомучениці та рівноапостольної Текли. 

Всесвітній день досліджень раку

24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість досліджень у боротьбі з раком та підтримці наукових зусиль, спрямованих на пошук нових методів лікування та профілактики цього захворювання.

Мета цього дня полягає у підвищенні обізнаності про важливість досліджень раку, підтримці наукових досліджень та інновацій у галузі онкології, залученні фінансування для дослідницьких проєктів та інформуванні громадськості про новітні досягнення у лікуванні та профілактиці раку.

Міжнародний день караванника

24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це професійне свято присвячене каравановожатим та всім учасникам транспортних колон і суднових караванів. Свято було засноване 1995 року Міжнародною асоціацією з координації вантажних операцій (ICHCA) для вшанування важливої ролі цих професіоналів в убезпеченні та ефективності вантажних перевезень.

Дата святкування обрана на честь дня народження Вільяма Адамса, відомого британського мореплавця і навігатора, який вважається першим європейцем, що досяг берегів Японії. За іншою версією, свято приурочене до закінчення Гіджри – переселення пророка Магомета і перших мусульман з Мекки до Медіни.

Яке церковне свято 24 вересня

24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цього дня християни згадують первомученицю рівноапостольну Теклу. Свята Текла була однією з перших жінок-християнок і ученицею апостола Павла. Не дивлячись на те, що її постійно переслідували противники християнства, вона не відреклась від своєї віри.

Народилась майбутня свята на території сучасної Туреччини. Вона вела простий спосіб життя, проте, коли почула проповіді апостола Павла, вирішила присвятити своє життя Христу. Дівчина відмовилась від шлюбу, що викликало обурення її нареченого та всієї родини. Вона вважається покровителькою жінок, які прагнуть духовного життя, і тих, хто зазнає переслідувань за свою віру.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не слід погано думати про друзів та рідних;
  • не можна зловживати алкоголем;
  • забороняється відмовляти нужденним у допомозі.

Народні прикмети і традиції

  • Під дубом лежить багато жолудів – до м'якої зими;
  • яскраво світить сонце – чекайте на різку зміну погоди;
  • птахи літають низько – до ранньої та холодної зими;
  • почути як гримить грім – буде тепла зима;
  • білка почала линяти від голови до хвоста – до довгої зими.

Пам’ятні дати

  • 1852 рік – відбувається перший політ на дирижаблі з паровим двигуном від француза Анрі Жіффара;
  • 1869 рік – на американському ринку відбувається паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами (так звана, «чорна п'ятниця»);
  • 1960 рік – у США спускають на воду перший атомний авіаносець «Ентерпрайз»;
  • 1989 рік – папа Іван Павло II привселюдно приносить вибачення Галілею й повернув йому «право бути законним сином церкви»;
  • 1993 рік – Мін'юст України реєструє Організацію Українських Націоналістів (ОУН), її очільник – останній Президент України в екзилі М. Плав'юк;
  • 1995 рік – Україна відхиляє пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією;
  • 1998 рік – у Ліоні (Франція) уперше проводять операцію з трансплантації руки людині;
  • 2004 рік – під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську вчиняють «яєчний замах» на Віктора Януковича.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.

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Теги: церква свята релігія традиції свято православна церква Україна

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