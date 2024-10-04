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На Харківщині затримано 13 посадовців, які організували схему ухилення від мобілізації (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Харківщині затримано 13 посадовців, які організували схему ухилення від мобілізації (фото)
Через злочинні дії учасників групи понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації
фото: СБУ

Під час обшуків СБУ виявила у посадовців гроші у сумі понад $500 тис., майже €80 тис. та навіть російські рублі

Служба безпеки України викрила у Харкові злочинну групу з 13 осіб, які за гроші «списували» ухилянтів з військового обліку. Про це повідомляє СБУ та Офіс генерального прокурора.

«Служба безпеки ліквідувала на Харківщині ще одну корупційну схему ухилення від мобілізації. До організації оборудки причетний голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій обласного центру. За гроші він допомагав ухилянтам уникнути призову на підставі фіктивних довідок про інвалідність», – йдеться у повідомленні.

На Харківщині затримано 13 посадовців, які організували схему ухилення від мобілізації (фото) фото 1

За інформацією правоохоронців, посадовець та його 12 спільників діяли у складі злочинної групи. Серед них – підлеглі, а також очільники різних медустанов регіону та цивільні посередники. Вони виготовляли фіктивні документи про нібито наявність захворювань, які є підставою для оформлення інвалідності.

«Вони фальсифікували усю медичну документацію щодо історії «хвороби» свого клієнта, у тому числі щодо його перебування на стаціонарному лікуванні. Потім організатор оборудки забезпечував підготовку фіктивного рішення медико-соціальної експертної комісії про призначення групи інвалідності», – повідомляє СБУ.

На Харківщині затримано 13 посадовців, які організували схему ухилення від мобілізації (фото) фото 2

СБУ зауважує, що вартість «послуг» становила від $2 до 5 тис. Сума залежала від терміновості «замовлення». 

За інформацією правоохоронців, понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації через злочинні дії учасників групи.

«У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали організатора та його спільників. Одночасно було проведено майже 90 обшуків за місцями роботи і проживання учасників злочинної групи та в їхніх автомобілях. Виявлено гроші у сумі понад $500 тис., майже €80 тис., більше 1 млн грн, та навіть російські рублі, які ймовірно одержані злочинним шляхом», – йдеться у повідомленні.

На Харківщині затримано 13 посадовців, які організували схему ухилення від мобілізації (фото) фото 3

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили організатору злочинної групи та 12 його спільникам за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що також було викрито керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина начальник обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив, що його вражають масштаби цинізму цієї родини.

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Теги: Харків корупція в Україні війна гроші Харківщина мобілізація Україна корупція ухилянти

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