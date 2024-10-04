The Telegraph припускає, що Києву заборонили бити по РФ через помилку прем'єра Британії

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі у Білому домі

ЗМІ: Ставши прем’єр-міністром, Стармер створив прецедент, попросивши в американців дозволу на використання системи озброєнь

Україна досі не може завдавати глибоких ударів по території РФ західними ракетами, ймовірно, через помилку нового прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Принаймні це стосується ракет Storm Shadow, повідомляє The Telegraph.

Автор публікації зазначає, що президент України Володимир Зеленський під час вересневого візиту до США не зміг домогтися зняття обмежень на використання західних ракет проти Росії. Однак сама необхідність «випрошувати» у Джо Байдена такий дозвіл, є наслідком «некомпетентності» нового британського прем’єра Кіра Стармера, йдеться у матеріалі.

Як відомо, ракети Storm Shadow Україна отримала ще від попереднього британського уряду. Тоді британці дозволили бити цими ракетами по Криму, начебто не питаючи дозволу в США.

«Попри те, що (британські - ред.) ракетні системи покладаються на американські системи відстеження та наведення, міністри-консерватори лише повідомили США про використання ракет, а не запитали дозволу Вашингтона на нанесення ударів», – пише The Telegraph.

Новий британський прем’єр Кір Стармер, який прийшов до влади цього літа, взяв курс на подальшу підтримку України, однак, «виявився незграбним у ролі керівника держави», вважає автор матеріалу. Жертвою політичної недосвідченості Стармера, ймовірно, і стала Україна у питанні ракетних обмежень.

«Ставши прем’єр-міністром, він створив новий прецедент, спершу попросивши в американців дозволу на використання системи озброєнь, тим самим дозволивши Вашингтону накласти вето на їх використання, якщо воно не відповідатиме політичним цілям адміністрації Байдена. У результаті українці тепер мають запаси зброї Storm Shadow, але не можуть її використовувати», – йдеться у матеріалі.

Як відомо, уряд Великої Британії не змінив своєї позиції щодо застосування українськими військовими ракети Storm Shadow для ударів по Росії.

До слова, наступні тижні та місяці стануть вирішальними у війні в Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час розмови з президентом Володимиром Зеленським

Як повідомлялося, глава МЗС Великої Британії Девід Леммі заявив, що війна в Україні триватиме у 2026 році й далі. Наразі західні політики продовжують розглядати різні способи посилити підтримку української армії, зокрема і можливість зняття обмежень на завдання ударів углиб території Росії. Девід Леммі заявив, що тривають «делікатні переговори» з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow в Росії. Леммі закликає до «сміливості» в поточних переговорах із США щодо цього питання.