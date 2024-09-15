Бізнес вже забронював майже мільйон чоловіків. Шмигаль обіцяє: це не межа

Шмигаль зауважив, що населення країни, яка перебуває у стані війни має два шляхи: працювати або воювати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні бронювання від мобілізації мають понад 900 тисяч осіб. Він приспускає, що його обсяги можуть збільшитися. Про це він сказав під час конференції Ялтинської європейської стратегії YES-2024, передає кореспондент «Главкома».

«Мобілізація сьогодні – це пріоритет, це виживання. І ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом», – сказав прем'єр.

Шмигаль зауважив, що населення країни, яка перебуває у стані війни має два шляхи: працювати або воювати.

«У країні, що воює, немає іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, інша частина населення повинна безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій», – наголосив прем'єр-міністр.

Шмигаль повідомив, що наразі в Україні понад 900 тис. осіб мають бронювання від мобілізації:

«У нас сьогодні понад 900 тисяч осіб у бізнесі заброньовано. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих у бізнесі, але за умови, щоб була дотримана повністю «математика» мобілізації».

13 та 14 вересня у столиці України відбулася конференція YES-2024 (Ялтинська європейська стратегія). Це 20-й за рахунком форум. Його історія розпочалася 1 липня 2004 року. Тоді Ялтинська Європейська Стратегія провела свою першу зустріч у Лівадійському палаці в Ялті в українському Криму. У 2013 році через окупацію Криму Російською Федерацією YES була змушена перенести щорічні заходи до Києва. У рамках YES українські політики, експерти, лідери громадянського суспільства та бізнесу зустрічалися з міжнародними політиками. Засновником конференції є мільярдер Віктор Пінчук.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час участі на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії поспілкувався із ведучим CNN Фарідом Закарією. Вони розмовляли про ситуацію на фронті, Курську операцію, критичні оборонні потреби України та про стратегічний план перемоги, який допоможе примусити Путіна завершити цю війну.

Також Зеленський розповів, що Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру.