Головна Країна Політика
search button user button menu button

Бізнес вже забронював майже мільйон чоловіків. Шмигаль обіцяє: це не межа

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Бізнес вже забронював майже мільйон чоловіків. Шмигаль обіцяє: це не межа
Шмигаль прокоментував бронювання від мобілізації в Україні
фото з відкритих джерел

Шмигаль зауважив, що населення країни, яка перебуває у стані війни має два шляхи: працювати або воювати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні бронювання від мобілізації мають понад 900 тисяч осіб. Він приспускає, що його обсяги можуть збільшитися. Про це він сказав під час конференції Ялтинської європейської стратегії YES-2024, передає кореспондент «Главкома».

«Мобілізація сьогодні – це пріоритет, це виживання. І ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом», – сказав прем'єр.

Шмигаль зауважив, що населення країни, яка перебуває у стані війни має два шляхи: працювати або воювати.

«У країні, що воює, немає іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, інша частина населення повинна безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій», – наголосив прем'єр-міністр.

Шмигаль повідомив, що наразі в Україні понад 900 тис. осіб мають бронювання від мобілізації:

«У нас сьогодні понад 900 тисяч осіб у бізнесі заброньовано. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих у бізнесі, але за умови, щоб була дотримана повністю «математика» мобілізації».

13 та 14 вересня у столиці України відбулася конференція YES-2024 (Ялтинська європейська стратегія). Це 20-й за рахунком форум. Його історія розпочалася 1 липня 2004 року. Тоді Ялтинська Європейська Стратегія провела свою першу зустріч у Лівадійському палаці в Ялті в українському Криму. У 2013 році через окупацію Криму Російською Федерацією YES була змушена перенести щорічні заходи до Києва. У рамках YES українські політики, експерти, лідери громадянського суспільства та бізнесу зустрічалися з міжнародними політиками. Засновником конференції є мільярдер Віктор Пінчук.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час участі на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії поспілкувався із ведучим CNN Фарідом Закарією. Вони розмовляли про ситуацію на фронті, Курську операцію, критичні оборонні потреби України та про стратегічний план перемоги, який допоможе примусити Путіна завершити цю війну.

Також Зеленський розповів, що Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру.

Читайте також:

Теги: Денис Шмигаль мобілізація бронювання від мобілізації Україна українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кір Стармер про дозвіл Україні на використання долекобійних ракет по РФ
Дозвіл на удари вглиб РФ: прем’єр Британії повідомив, чи ухвалено рішення
Вчора, 12:38
У 2024 році шість з десяти громадян Угорщини (61%) відкинули б членство нашої держави у Євросоюзі
Опитування показало, скільки угорців виступають проти вступу України до ЄС
12 вересня, 23:37
Путін у Монголії – новий виклик для міжнародної системи правосуддя
Путін у Монголії. Кортеж замість кайданів – ще один цвях у труну міжнародного права
3 вересня, 12:27
Мар'ян Панько загинув у ніч на 4 травня під час виконання бойових дій
«Поруч із ним хотілося жити». Згадаймо Мар'яна Панька
28 серпня, 09:00
«Ми не можемо всіх зловити, на жаль, хоча будемо домагатися цього», – зауважив прокурор
«Ми не можемо всіх зловити»: Генпрокурор прокоментував випадки незаконного перетину кордону
27 серпня, 15:19
Додому повернулися воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби
Україна повернула 115 полонених захисників: перші фото та відео
24 серпня, 14:16
Чи врятує Сі Цзіньпін Путіна від відповідальності за війну в Україні?
Що змусить Путіна відступити?
21 серпня, 10:08
Багато павутини – до теплої погоди
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 серпня, 00:05
Росіяни заявили, що Україна готується атакувати Запорізьку та Курську АЕС
РФ заявила, що Україна планує атакувати Запорізьку і Курську АЕС: реакція МЗС
17 серпня, 00:33

Політика

Бізнес вже забронював майже мільйон чоловіків. Шмигаль обіцяє: це не межа
Бізнес вже забронював майже мільйон чоловіків. Шмигаль обіцяє: це не межа
Зеленський повідомив, скільки боєприпасів використала Росія проти України цього тижня
Зеленський повідомив, скільки боєприпасів використала Росія проти України цього тижня
Які умови потрібно створити, щоб українці повернулися з-за кордону? Відповідь Сибіги
Які умови потрібно створити, щоб українці повернулися з-за кордону? Відповідь Сибіги
Зеленський готовий до локальної заморозки війни – Bild
Зеленський готовий до локальної заморозки війни – Bild
Держоргани залучатимуть психологів для співробітників-ветеранів
Держоргани залучатимуть психологів для співробітників-ветеранів
«На організацію можна «чіпляти замок»: Лубінець жорстко розкритикував Червоний Хрест
«На організацію можна «чіпляти замок»: Лубінець жорстко розкритикував Червоний Хрест

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Це не Іран. Буданов назвав союзника Росії, від якого найбільше потерпає Україна
57K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Найкращі командири ЗСУ: військовий озвучив свій рейтинг
9894
Прогноз магнітних бур на 14-16 вересня: якою буде сонячна активність
6703
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua