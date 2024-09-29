Зеленський повідомив, скільки боєприпасів застосувала Росія по Україні цього тижня

Президент повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки у Запоріжжі збільшилася до 13 людей

За період з 23 по 29 вересня російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 «шахедів» і понад 40 ракет по Україні. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

«Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу – єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну», – йдеться у заяві.

Також президент повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки у Запоріжжі збільшилася до 13 людей.

«Російський удар по Запоріжжю сьогодні – авіабомби. Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці. Загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів», – зауважив Зеленський.

Очільник України додав, що наразі ще триває розбір завалів у Запоріжжі.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 вересня, Росія атакувала житлові забудови Запоріжжя. Також через російську атаку змінено рух поїздів на станціях у Запоріжжі.

Згодом голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на це та заявив, що Україні потрібно більше зброї: «Запоріжжя. Удари КАБами росіян по цивільних. Ще одне велике місто, яке тероризує Росія. Більше зброї для України та створення умов, за яких економічне падіння РФ напряму впливатиме на здатність підтримувати ВПК».