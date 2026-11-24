Верховна Рада підтримала ініціативу щодо перегляду правил роботи бізнесу під час «жовтого» рівня повітряної загрози. Вона передбачає можливість для підприємств продовжувати діяльність без облаштованих укриттів за умови письмової згоди працівників. Про це повідомляє «Главком» з посилапнням на рішення парламенту.

Згідно із запропонованими змінами, заклади самостійно вирішуватимуть, чи працювати під час «жовтої» повітряної тривоги. Водночас згода працівника на продовження роботи має бути добровільною та індивідуальною.

Кожен співробітник зможе в будь-який момент припинити роботу й піти в укриття, навіть якщо раніше письмово погодився залишатися на робочому місці.

Обов’язок роботодавців попереджати працівників і відвідувачів про повітряну тривогу та забезпечувати необхідні заходи безпеки зберігатиметься. Під час «червоного» рівня загрози вимоги залишаться незмінними.

Відповідні зміни має внести Кабінет Міністрів. Вони стосуються перегляду постанови уряду №1092 від 4 вересня 2026 року, яка встановила тримісячний перехідний період для підприємств без укриттів. Він завершується 4 грудня 2026 року.