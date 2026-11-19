Експорт залізної та марганцевої руди через залізничні переходи на кордоні з Польщею за січень-жовтень 2026 року скоротився на 27% у річному вимірі, до 2,76 млн тонн. У фізичному вимірі падіння становило близько 1 млн тонн, свідчать дані «Укрзалізниці».

Аналогічна динаміка спостерігається і щодо чорних металів. За десять місяців через польський кордон Україна експортувала 853 тис. тонн цієї продукції – також на 27% менше, ніж роком раніше. Загалом через залізничні переходи з Польщею в експортному сполученні за десять місяців перевезено 8,6 млн тонн вантажів – на 13% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.



Як відомо, «Укрзалізниця» підвищила тарифи на вантажні перевезення на 30%. За розрахунками ДП «Укрпромзовнішекспертиза», таке підвищення мало скоротити вантажну базу УЗ на 27 млн тонн на рік, або приблизно на 15%. Можливі макроекономічні втрати від цього рішення становлять 96 млрд грн ВВП на рік, $2,4 млрд експортної виручки та близько 36 млрд грн бюджетних надходжень.

Попри це, «Укрзалізниця» заявила про намір провести другий етап індексації, ще на 15% із 1 січня 2027 року. Це може призвести до ще більшого скорочення обсягів перевезень.