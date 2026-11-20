Компанія ДТЕК заперечила, що після 24 лютого 2022 року закуповувала вугілля в Росії або здійснювала платежі російським контрагентам. Про це йдеться у відповіді компанії на матеріал «Слідства.Інфо», передає «Главком».

«Слідство.Інфо» опублікувало матеріал про співпрацю компаній Групи ДТЕК з Deutsche Bank. Видання посилається на документи, які називає внутрішніми документами банку і які отримало від неназваних джерел. ДТЕК цих документів не отримував, тож не може перевірити їхню автентичність, повноту та контекст. Висновки, зроблені на основі таких матеріалів, не можна вважати достовірними», – йдеться у повідомленні.

Компанія запевнила, що співпраця з українськими та міжнародними фінансовими установами відповідає стандартам прозорості й корпоративного управління, а також вимогам санкційного законодавства та протидії відмиванню коштів. За словами ДТЕК, що фінансову звітність групи перевіряють міжнародні аудитори.

«Нові проєкти з Deutsche Bank призупинилися після реструктуризації боргу ДТЕК «Енерго» у 2017 році. Ця реструктуризація стала наслідком втрати активів на окупованих територіях Донеччини та Луганщини через російську агресію. Так само тоді вчинили й інші банки, частина з яких згодом відновила фінансування. ДТЕК категорично заперечує, що зміни у відносинах із Deutsche Bank пов’язані з питаннями щодо капіталу акціонера, санкційних ризиків чи будь-яких порушень закону. Deutsche Bank і сьогодні співпрацює з компаніями Групи SCM, зокрема кредитує їх», – додається у заяві.

У компанії наголосили, що всі операції, зокрема через Deutsche Bank, були законними, мали економічне обґрунтування та відповідали чинному на той час законодавству. Там також підкреслили, що проходження фінансового моніторингу саме по собі не свідчить про порушення закону.

«Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року компанія ДТЕК не укладала жодних договорів та не здійснювала жодних платежів на користь контрагентів з РФ. Будь-які перевезення вугілля походженням з РФ після лютого 2022 року були незначними залишковими перевезеннями сировини, яка вже була фактично відвантажена та знаходилася в дорозі до 24 лютого 2022 року», – стверджує компанія.

Нагадаємо, у розслідуванні «Слідство.Інфо» йдеться, що компанія ДТЕК нібито вела бізнес з російською шахтою до серпня 2022 року. За інформацією журналістів, компанія регулярно закуповувала вугілля у російської шахти «Шахтоуправління Обуховська», яка до 2021 року належала Рінату Ахметову. Підприємство розташовано у місті Звєрево в Ростовській області РФ.

До слова, ДТЕК судиться з Росією ще з 2017 року. Тоді компанія першою в Україні подала позов до міжнародного арбітражу в Гаазі через захоплення її активів у Криму. У 2023 році суд повністю задовольнив позов.