Безпритульних в центрах можуть використовувати для оформлення податкових схем

В Україні 1 402 фізичні особи-підприємці зареєстровані за адресами десяти центрів реінтеграції та обліку бездомних осіб. Із них 716 ФОПів досі активні. Такі дані оприлюднив «Опендатабот», пише «Главком».

Загалом в Україні нараховується 183 адреси масової реєстрації ФОПів. За даними Єдиного державного реєстру, на них зареєстровано 16 281 підприємець, з яких 8 216 продовжують працювати. Масовими «Опендатабот» вважає адреси, за якими значаться 50 і більше підприємців.

Найбільше ФОПів за адресами центрів для бездомних зареєстровано в Одесі – на вулиці Кіри Муратової, 7. За всіма варіантами написання цієї адреси в реєстрі значаться 603 підприємці, з яких 322 активні.

Ще по 117 підприємців зареєстровано за адресами в Києві на вулиці Рогозівській, 4/16, та в Миколаєві на вулиці Круговій, 47. Із них продовжують працювати відповідно 75 та 43 ФОПи.

Загалом 16 281 фоп зареєстровано наразі за масовими адресами фото: Опендатабот

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припускає, що масову реєстрацію підприємців за такими адресами можуть використовувати для ухилення від сплати податків або створення фіктивних ФОПів.

За його словами, людині можуть запропонувати невелику винагороду за оформлення підприємництва, після чого через ФОП проводять фінансові операції. Зокрема, так можуть дробити бізнес, щоб сплачувати менше податків, виплачувати неофіційні зарплати або відкривати рахунки для сумнівних переказів.

«Таку кількість фопів на 10 адрес навряд чи можна пояснити лише чесною самозайнятістю. Бездомні люди – зручна мішень для тих, кому потрібні підставні особи», – заявив Гетманцев.

Він також звернув увагу на види діяльності деяких зареєстрованих підприємців. За його словами, серед них є ФОПи, які займаються оптовою торгівлею, програмуванням, ІТ, юридичною практикою, консалтингом і навіть стоматологією. Крім того, частина підприємців має однакові контактні номери телефонів, що, на думку нардепа, може свідчити про централізовану реєстрацію та обслуговування таких ФОПів.

Водночас Гетманцев наголосив, що бездомні люди мають законне право зареєструвати місце проживання за адресою центру обліку. Тож сам факт такої реєстрації підприємця не доводить порушення закону.

За даними Опендатаботу, загалом найбільше активних ФОПів за масовими адресами працює в Києві – 3 332. Це 41% від загальної кількості. Далі йдуть Одеська область із 1 626 підприємцями та Харківська – з 1 129.

Варто нагадати, що у Києві з початком холодів традиційно відновить роботу соціальний патруль – мобільна бригада допомагатиме людям, які не мають постійного місця проживання або опинилися у складних життєвих обставинах.