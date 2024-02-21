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Рішення НБУ щодо валютної лібералізації для бізнесу не вплине на валютні резерви – GMK Center

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Рішення НБУ щодо валютної лібералізації для бізнесу не вплине на валютні резерви – GMK Center
Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації
фото: Depositphotos

Бізнес звернувся до Уряду з проханням дозволити продаж валюти та подальше її перерахування за кордон для розрахунків по боргах

Рішення Національного банку України, яким буде дозволено бізнесу продавати валюту та перераховувати її за кордон для обслуговування боргів, позитивно вплине на можливості залучати кошти для модернізації та відновлення. Про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко. 

Він зауважив, що українському бізнесу потрібно бути відповідальним позичальником, що розраховується по своїх боргах перед іноземними банками та власниками євробондів. Однак існуюче валютне регулювання, яке було введене на початку повномасштабного вторгнення, створює ряд проблем.

Зінченко наголосив, що через це бізнес звернувся до Уряду, а той звернувся до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти та подальше її перерахування за кордон для розрахунків по боргах, бо це необхідно для розвитку виробництва.

«Таке позитивне рішення продемонструє рівень взаємодії між бізнесом, Урядом та НБУ, що важливо в часи випробувань, як сьогодні. Зазначене рішення не має значно вплинути на валютний баланс та валютні резерви країни, але позитивно вплине на можливості залучати кошти для модернізації та відновлення у майбутньому», – наголосив директор GMK Center.

Він додав, що якщо відповідне рішення прийняте не буде, то компанії будуть вимушені розраховуватися за рахунок коштів експортної виручки.

«До речі, аналогічні дозволи на міжнародні перекази НБУ прийняв по відношенню до державних компаній у червні та вересні 2023 і це не призвело до помітних коливань на валютному ринку», – підкреслив Зінченко.

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

Теги: бізнес валюта валютні операції НБУ Національний банк

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