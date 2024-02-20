Дуда розповів, якими бачить відносини України та Польщі

«Я вважаю, що та підтримка, яка склалася за останні два роки, це великий скарб, який може приносити дивіденди у відносинах між нашими націями», – підкреслив президент Польщі

Дуда: «Польські підприємці вірять у відбудову України, у її перемогу над Росією»

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що має оптимістичний погляд на майбутнє України та Польщі. Зокрема, дружніми відносини двох держав також бачать багато поляків. Таку думку очільник Республіки Польща висловив в інтерв’ю «Українському радіо».

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«Прошу пам'ятати, що 600 польських компаній все ще працюють в Україні, незважаючи на те, що йде війна, вони все ще там, вони функціонують. І прошу звернути увагу, що понад дві тисячі польських компаній вирішили, що вони хочуть взяти участь у процесі відбудови України», – підкреслив Дуда.

На його думку, перш за все це свідчить про те, що польські підприємці вірять у відбудову України, у її перемогу над Росією. Проте це також підтверджує віру польського народу у міцні відносини між Україною і Польщею, адже поляки їдуть до України підтримувати та допомагати.

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«Я вважаю, що та підтримка, яку ми надаємо один одному, та добра воля, яка склалася за останні два роки насамперед, це великий скарб, який, якщо його добре берегти, може приносити дивіденди на десятиліття, на століття у відносинах між нашими націями. Я дуже на це сподіваюся», – підкреслив президент Польщі.

Анджей Дуда висловив сподівання, що Україна буде братньою державою для Польщі, буде партнером Польщі в Європейському Союзі, в НАТО, і що дві країни зможуть разом працювати на економічному ринку, разом вести бізнес і жити в дружбі.

Нагадаємо, Дуда пояснив, як можна завершити протест польських фермерів. За словами польського президента, мотивом протестів польських фермерів став «страх за своє існування».

Раніше президент Польщі різко розкритикував «політичну гру» Євросоюзу.