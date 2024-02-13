«Параліч, який охопив Берлін»: Bloomberg змалював невтішний сценарій для економіки ФРН

Bloomberg: енергетична криза стала останнім ударом для великої кількості виробників

Період промислової могутності Німеччини може добігати кінця через конкуренцію з боку США, зниження інтересу Китаю до товарів ФРН, а також енергетичної кризи. Про це пише Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними агентства, однією з причин того, що відбувається, можна вважати і «політичний параліч, який охопив Берлін».

«Щиро кажучи, особливої ​​надії немає. Я дійсно не впевнений, що ми зможемо зупинити цю тенденцію», – сказав Стефан Клеберт, гендиректор GEA Group AG, компанії-постачальника виробничого обладнання, історія якої бере свій початок у кінці 1800-х років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Автори публікації вказують, що обсяг промислового виробництва в країні, яка є «найбільшою економікою Європи», продовжує знижуватися з 2017 року. За даними видання, така тенденція прискорюється «у міру зниження конкурентоспроможності». Агентство стверджує, що для деяких виробників вирішальним ударом стала відсутність раніше доступного у великих обсягах та дешевого російського газу.

Поряд із глобальною нестабільністю, «політичний параліч у Берліні» посилюється давніми внутрішніми проблеми, такими як нестача інфраструктури, старіння робочої сили та бюрократична тяганина.

У деяких випадках зниження виробництва відбувається невеликими кроками, як-от скорочення розширення та інвестиційні плани. Інші більш очевидні, це перенесення виробничих ліній і скорочення персоналу, але деякі виробники все ж закривають виробинцтво.

Згасання промислової конкурентоспроможності загрожує економіці Німеччини, заявила керівник Michelin SCA у північній Європі Марія Ротгер. Французький виробник шин закриває два своїх заводи в Німеччині та скорочує третій до кінця наступного року. Це означатиме звільнення понад 1500 працівників. Американський конкурент Goodyear Tire & Rubber Co має подібні плани щодо двох заводів у ФРН.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми більше не конкурентоспроможні», – заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер на заході Bloomberg на початку цього місяця. «Ми бідніємо, тому що у нас немає зростання. Ми відстаємо».

Крім того, Китай зараз створює проблеми для Німеччини кількома способами. На додаток до стратегічного переходу до передового виробництва, уповільнення економіки азіатської наддержави ще більше знижує попит на місцеві німецькі товари. У той же час дешева конкуренція з боку Китаю викликає неабияке занепокоєння в галузях промисловості, ключових для економіки Німеччині, приміром автомобідебудуванні, і зокрема виробництві автомобілей.

Нагадаємо, згідно з опитуванням економістів, проведеним агентством Bloomberg на початку серпня, німецька економіка не відновилася після зимової рецесії і не покаже цьогоріч економічного зростання.Топтання на місці першої економіки Європи розпочалося ще у другому кварталі минулого року. Економісти Bloomberg прогнозують, що ситуація може змінитися для неї у найкращу сторону наступного року. Що ж до трьох останніх місяців 2023 року, то вони чекають суто символічного зростання на 0,1%. Привертає увагу, що лише місяць тому такі ж прогнози на третій і четвертий квартали були на 0,1% вищими. Це свідчить про те, що ситуація в економіці Німеччини не покращується.

Прогноз щодо німецької економіки за підсумками всього року не змінився – економісти, як і раніше, передбачають падіння ВВП за результатами всього 2023 року на 0,3%. 2024 року перспективи першої економіки Європи оцінюють більш оптимістично: зростання на 0,8%.