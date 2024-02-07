Мінекономіки збирається декомунізувати українські бренди

Об'єктом торговельної марки не можуть бути назви, що підпадають під норми декомунізаційного законодавства

Новий порядок може почати діяти після затвердження його Міністерством економіки

Оприлюднений проєкт наказу Міністерства економіки регулює по-новому процедуру складання і подання заявки на українську торговельну марку та заявку на міжнародну реєстрацію торговельної марки. Також проєкт врегульовує відповідно до законодавчих змін процедуру використання експертизи заявки на локальну та глобальну торговельну марку. Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

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Перша відмінність – зрештою синхронізується поняття «торгової марки» та зникає поняття під час реєстраційних дій застарілого законодавства про «знаки для товарів і послуг». Чинний закон регулює саме торговельну марка як об’єкт правової охорони інтелектуальної власності. Такий самий порядок діє в більшості країн світу.

На реєстрацію можуть заявлені словесні і зображувальні, але відтепер і тривимірні, комбіновані, звукові, позиційні, орнаментні, рухові, голографічні, мультимедійні позначення. У складі заявки може бути колір як такий або комбінація кольорів без окреслення контурами.

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Визначається чітко, що таке кожен вид зареєстрованої марки. Наприклад, тривимірним визнається позначення, що є фігурою або композицією фігур у трьох вимірах, зокрема може захищатись не лише саме позначення, але і форма товару або його пакування.

Об'єктом торговельної марки не можуть бути назви, що підпадають під норми декомунізаційного законодавства. Зокрема, не можна бути назвати якийсь товар «брєжнєвським» – за прізвищем колишнього генерального секретаря КПРС чи назвою, пов'язаною з переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. Так, наприклад не може бути товарів із назвами «Нквс (Народний комісаріат внутрішніх справ)» чи «партком».

Об’єктом торговельної марки не може бути також символіка російської імперської політики в розумінні Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». тобто умовна назва підприємства «Дніпропетровський завод» – буде під забороною, а отже реєстрацію скасують або не оформлять, якщо буде подано таку заявку.

Повний перелік заборон включають також і імітації державного герба, прапору та інших державних символів (емблем), офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав, нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

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Всі організаційні та реєстраційні дії мають відбуватись через Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Новий порядок може почати діяти після затвердження його Міністерством економіки.

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