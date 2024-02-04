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«Відвідувачів дратує форма»: у Харкові персонал вигнав із піцерії військового

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Відвідувачів дратує форма»: у Харкові персонал вигнав із піцерії військового
Військового не пустили до піцерії
фото: Вадим Мохов/Facebook

Після розголосу інциденту волонтерська та патріотична спільнота Харкова заявила, що тепер знає місце, де не залишать жодної копійки

У Харкові персонал піцерії мережі «Тратторія» відмовився обслуговувати військовослужбовця ЗСУ сержанта Вадима Мохова, пославшись на відсутність місць. Натомість у ресторані було чимало вільних столиків. Бійця «ввічливо» виставили з ресторану, бо він був у військовій формі, а вона дратує відвідувачів і персонал. Про це Вадим Мохов написав на свої сторінці у Facebook.

«Мене «ввічливо» виставили з ресторану, бо я в військовій формі, а вона дратує відвідувачів і персонал. Сказали, що немає місць. Все зайнято. Хоча половина столів була вільна. І на моє зауваження на цей факт, відповіли, що все зарезервовано. Але цю неприязнь в очах персоналу і відвідувачів відчуваєш шкірою. Огидно», – написав Мохов.

«Відвідувачів дратує форма»: у Харкові персонал вигнав із піцерії військового фото 1

Після розголосу інциденту волонтерська та патріотична спільнота Харкова заявила, що тепер знає місце, де не залишать жодної копійки.

Водночас Вадим Мохов теж не залишився осторонь. Він закликав співгромадян у тилу бути уважнішими до військових і виявляти повагу до тих, хто віддає своє життя і здоров'я за спокійні обіди у колі друзів та родин в таких закладах.

«Не заставляйте їх стояти в чергах. І не кажіть, що вільних місць нема. Більшість з них просто мовчки розвернеться і піде. Бо поспішає жити. Бо не звик щось просити. Бо він військовий. Бо честь є і гідність. Бо... А я не промовчу. Скажу. І з себе і за інших. Тому, що так не повинно бути!» – закликав Мохов.

Згодом, за словами бійця, з ним зав'язалася адміністраторка мережі «Тратторія» та вибачилася за прикрий інцидент.

«Намагання пояснити мені, що в закладах, відношення до військових дуже позитивне, було не потрібно. Я декілька разів був у військовій формі в іншому закладі цієї мережі і жодних проблем чи непорозумінь не виникало. Тобто, даний випадок, це саме той «людський фактор», який неможливо спрогнозувати і попередити на 100%. Бізнес у Харкові зараз на межі виживання. І не тільки із-за постійних обстрілів міста. Проблемних питань багато. Одне з них – наявність кваліфікованого і навченого персоналу. Його нема. Або, майже нема. Тому набирають молодь. Молодь яка не має досвіду і необхідних знань. Це добре, що створюють робочі місця, виплачуються зарплати і податки. Але такий персонал приносить з собою і багато ризиків для бізнесу», – пояснив Мохов.

«Відвідувачів дратує форма»: у Харкові персонал вигнав із піцерії військового фото 2

Наразі в мережі започаткували акцію «Правило Сержанта», згідно з якою відтепер дітей і військових обслуговуватимуть поза чергою і незалежно від кількості зарезервованих місць.

Нагадаємо, раніше нардеп Микола Тищенко висловився про мобілізацію і втрапив у скандал. 

Теги: податки бізнес скандал Facebook молодь Микола Тищенко

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