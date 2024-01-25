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Росія обходить санкції? Більшість мікросхем у зброї мають західне походження – Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія обходить санкції? Більшість мікросхем у зброї мають західне походження – Bloomberg
фото: Shutterstock

Переважна більшість заборонених технологій потрапляє до Росії шляхом реекспорту з третіх країн, включно з Китаєм, Туреччиною та ОАЕ

Минулого року Росія імпортувала американських та європейських мікросхем на суму 1,7 мільярда доларів, незважаючи на санкції, які мали б перешкодити Путіну заволодіти технологіями, що використовуються для ведення війни в Україні. Про це Bloomberg стало відомо із засекречених даних російської митної служби.

Згідно з аналізом, більше половини імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за перші дев'ять місяців 2023 року були вироблені американськими та європейськими компаніями.

Західні журналісти нарахували 20 компаній, серед них Intel Corp, Advanced Micro Devices та Analog Devices Inc., а також європейські бренди Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV та NXP Semiconductors NV. Ці компанії заявили, що повністю дотримуються санкційних вимог, припинили бізнес у Росії після 24 лютого 2022 року і запровадили процеси та політику для контролю за дотриманням санкцій.

«Немає жодних припущень, що компанії порушили санкційне законодавство, і дані не вказують на те, хто експортував технології до Росії, звідки вони були відправлені і коли товари були виготовлені», – зазначається в статті.

Компанії заявили, що працюють над протидією незаконному перенаправленню товарів, зокрема у співпраці з відповідними органами влади. Переважна більшість заборонених технологій потрапляє до Росії шляхом реекспорту з третіх країн, включаючи Китай, Туреччину та ОАЕ. Виробники не завжди зобов'язані відстежувати, куди потрапляє їх продукція після продажу компаніям, хоча деякі й ведуть облік.

«Дані російської митниці вказують на те, що кількість декларацій і загальний річний обсяг поставок технологій, ймовірно, неухильно падає з 2021 року. Це свідчить про те, що Росія, можливо, платить більше за товари, оскільки вартість обходу обмежень зростає, або про те, що тип товарів, які Москва постачає, змінився з початку війни», - констатують автори.

Росія припинила публікувати офіційні дані невдовзі після вторгнення в Україну. Федеральна митна служба РФ повідомила виданню, що тимчасово не надає дані про зовнішню торгівлю.

Раніше повідомлялося, що Американська компанія продовжує надавати послуги виробнику безпілотників в РФ. Журналісти розповідають, що російський безпілотник «Картограф», який використовується для розвідки, зроблений з іноземних компонентів. Ключові високотехнологічні елементи вироблені компаніями у Німеччині, США та Японії.

Також стало відомо, що виробники ракет в РФ уникли санкцій та продовжують отримувати компоненти з ЄС. Деталі до найнебезпечніших російських «Кинджалів» надходять з різних європейських країн.

Читайте також: США ввели обмеження проти двох компаній, пов’язаних із РФ
Теги: 24 лютого Москва безпілотник послуги технології бізнес Китай санкції росія

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