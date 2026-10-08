Що є основним ризиком для компаній в Україні цієї зими? Результати опитування

Загальний рівень стійкості бізнесу становить 58%, що відповідає середньому рівню

Надійність електропостачання залишається найбільшим ризиком для безперервної роботи бізнесу в Україні цієї зими. 62% компаній називають відключення світла основним фактором ризику. Про це свідчать результати спільного дослідження Американської торговельної палати в Україні та компанії-члена Deloitte Ukraine, передає «Главком».

Згідно з опитуванням, 62% компаній називають основним фактором ризику щодо забезпечення безперервності діяльності електропостачання. Водночас більшість компаній помірно впевнена у готовності до зимового періоду. 11% опитаних компаній кажуть, що готові до потенційних викликів осінньо-зимового періоду 2026/27, ще 75% скоріше погоджуються. Не погоджуються з цим твердженням 9%, а 5% не змогли визначитися з відповіддю.

Згідно із дослідженням «Готовність до зими: індекс стійкості бізнесу України 2026», близько 60% запланованих бізнесом пріоритетних заходів – у процесі реалізації, тоді як 21% вже реалізовано. Серед пріоритетних заходів для забезпечення стійкої роботи компаній до початку зимового періоду 2026/27 респонденти найчастіше називали посилення резервного енергозабезпечення (74%) та підготовку планів підтримки працівників (47%).

Також бізнес опрацьовує альтернативні локації та можливості для релокації бізнесу (28%). Інші заходи – забезпечення альтернативного опалення та підтримання температурного режиму (27%), а також підготовка альтернативних логістичних маршрутів і транспортних рішень (27%).

Загальний рівень стійкості бізнесу становить 58%, що відповідає середньому рівню. Найвищі показники зафіксовано за напрямами кіберстійкості та операційної стійкості, тоді як фінансова стійкість залишається найвразливішим компонентом.

Фінансова стійкість є основною зоною вразливості бізнесу та становить 43%. Помірна диверсифікація фінансування та обмежені можливості скорочення витрат (у 62% компаній можливості швидко скоротити витрати обмежені або більшість витрат є фіксованими) знижують здатність компаній оперативно реагувати на фінансові виклики. Операційна стійкість (66%) спирається на накопичений досвід, але потребує більшої формалізації. Майже кожна друга компанія має формалізований план безперервності діяльності (48%), і більшість із них перевірила його протягом останнього року.

Більшість компаній формально визначила відповідальних і механізми прийняття рішень у кризових ситуаціях, однак близько 30% досі не мають формалізованих описів процесів і розподілу відповідальності. Попередній досвід спонукав компанії передусім посилити енергетичну автономність через резервні джерела живлення, накопичувачі енергії та запаси палива.

До слова, інформацію про необхідність терміново запасатися паливом чи можливі майже добові відключення світла варто сприймати як можливий сценарій, а не як неминучий перебіг подій.