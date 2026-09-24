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Російська ракета знищила виробництво ювелірного бренду Dukachi у Києві

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російська ракета знищила виробництво ювелірного бренду Dukachi у Києві
Виробництво Dukachi у Києві повністю знищене після російського удару
колаж: glavcom.ua

Працівники підприємства не постраждали, однак бренд попередив про можливі затримки з відправленням замовлень

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 вересня повністю знищено виробництво українського ювелірного бренду Dukachi. Ракета влучила у будівлю, де розташовувалося підприємство, повідомляє «Главком» з посиланням на засновниць бренду Анну та Єлизавету Книженко.

«Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо», – повідомили у Dukachi.

Засновниці також оприлюднили відео з місця влучання. Будівля, у якій працювало виробництво, зазнала значних руйнувань. 

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Через знищення підприємства можливі затримки з відправленням замовлень. Водночас магазини Dukachi у Києві, Львові та Одесі продовжують працювати щодня.

Dukachi – український сімейний ювелірний бренд, який у 2018 році заснували сестри Анна та Єлизавета Книженко. Однією з його впізнаваних особливостей стали ювелірні ляльки-мотанки, які авторки переосмислили як сучасні прикраси-обереги. Єлизавета Книженко входила до списку Forbes Ukraine «30 до 30», а Анна Книженко закінчила програму Stanford Ignite Ukraine. Вироби Dukachi носили, зокрема, перша леді Олена Зеленська, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, співачки Джамала та Jerry Heil.

Нагалаємо, 24 вересня під час нічної атаки пошкодження зафіксовано у кількох районах Києва. У столиці загинули двоє людей, ще восьмеро зазнали поранень. Серед пошкоджених цивільних об’єктів – житлові будинки, поштові відділення та пологовий будинок.

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Теги: Київ бізнес ракета російська ракета

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