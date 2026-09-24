Російська ракета знищила виробництво ювелірного бренду Dukachi у Києві
Працівники підприємства не постраждали, однак бренд попередив про можливі затримки з відправленням замовлень
Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 вересня повністю знищено виробництво українського ювелірного бренду Dukachi. Ракета влучила у будівлю, де розташовувалося підприємство, повідомляє «Главком» з посиланням на засновниць бренду Анну та Єлизавету Книженко.
«Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо», – повідомили у Dukachi.
Засновниці також оприлюднили відео з місця влучання. Будівля, у якій працювало виробництво, зазнала значних руйнувань.
Через знищення підприємства можливі затримки з відправленням замовлень. Водночас магазини Dukachi у Києві, Львові та Одесі продовжують працювати щодня.
Нагалаємо, 24 вересня під час нічної атаки пошкодження зафіксовано у кількох районах Києва. У столиці загинули двоє людей, ще восьмеро зазнали поранень. Серед пошкоджених цивільних об’єктів – житлові будинки, поштові відділення та пологовий будинок.
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