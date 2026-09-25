«Вимушене рішення». Компанія Fozzy Group заявила про скорочення працівників

Fozzy Group: Наше завдання зараз – зберегти бізнес достатньо сильним

Компанія Fozzy Group заявила, що через втрату виробничих потужностей скорочує персонал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Сьогодні на внутрішніх зустрічах ми оголосили про організаційні зміни, які відбудуться з 1 листопада. На жаль, це означає, що нам доведеться попрощатися з частиною колег з офісних команд холдингу, мережі Сільпо та логістики. Ще раніше подібні зміни відбулися в Maudau й IT-командах TemaBit Fozzy Group та E-commerce & Ecosystem. Це вимушене рішення, пов’язане з тим, що війна дедалі більше впливає на нашу роботу», – йдеться у повідомленні.

Компанія наголосила, що з 1 серпня до 25 вересня росіяни знищили та пошкодили понад 20 її об’єктів – розподільчі центри, супермаркети та виробничі потужності. Fozzy Group втратила частину інфраструктури й товарних запасів.

«У цих умовах нам доводиться переглядати, на чому зосереджувати сили та ресурси. Частину проєктів і завдань ми ставимо на паузу, від частини відмовляємося, для інших шукаємо нові рішення», – додається у заяві.

Водночас компанія наголосила, що продовжує працювати. «Ми відкриваємо нові магазини, відновлюємо пошкоджені об’єкти та перебудовуємо логістику. Для цієї роботи нам потрібні люди, тому ми продовжуємо наймати в супермаркети, на склади та виробництва по всій Україні. Наше завдання зараз – зберегти бізнес достатньо сильним», – додала вона.

До слова, у ніч проти 21 вересня російські війська влучили в розподільчий центр мережі «Сільпо» в Одесі.

Як повідомлялося, у серпні через російський обстріл на двох розподільчих центрах «Сільпо» спалахнули пожежі, унаслідок яких загинули шестеро працівників компанії.