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Херсон повністю знеструмлено через аварійну ситуацію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Херсон повністю знеструмлено через аварійну ситуацію
Наразі фахівці з'ясовують причину відключення світла
фото: depositphotos

Влада наголосила, що у місті працюють пункти незламності

Через аварійну ситуацію Херсон знеструмлений. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської МВА Ярослава Шанька.

«Наразі фахівці з'ясовують причину відключення подачі електроенергії. Прошу поставитися до ситуації з розумінням», – йдеться у повідомленні.

Шанько наголосив, що в місті працюють пункти незламності, де можна зарядити гаджети та отримати іншу допомогу.

Як повідомлялося, унаслідок російських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. 

До слова, прем’єр-міністр України Сергій Корецький зауважив, що Україна суттєво краще підготувалася до можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру цієї зими, ніж торік. Водночас захистити всі об'єкти від ударів неможливо. 

Зауважимо, що Україна готується до ймовірно найважчої зими за час повномасштабної війни. Серед найбільш вразливих до нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі міст опинилися Київ, Одеса та Кривий Ріг. 

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Теги: відключення світла Херсон енергетика

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