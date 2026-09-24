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Роман Вибрановський Український журналіст, громадський діяч, голова правління Center for Human Capital

Росія має дві мети, коли б'є посилено по Києву

glavcom.ua
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Зруйнувати Київ і змусити киян виїхати Росія не може

Російських коригувальників зараз цікавлять не фото прильотів, а наша реакція на них. Тому, що вибір цілі зараз це  і вибір наративу.

Чому? Давайте відкотимося до головного завдання РФ – дотиснути Україну до капітуляції.

Зруйнувати Київ і змусити киян виїхати Росія не може. Пробувала, не змогла – місто працювало навіть із розбитим опаленням. Потім спалили склади, торгові центри, логістику – Київ живе і працює. Фронт перемоги не дає, а «переговори», які нам пропонують, – це не переговори, а примус до капітуляції на російських умовах. Отже, треба знайти те, що змусить Київ на них погодитися.

Кожна хвиля ударів – це їхня гіпотеза про те, на чому тримається місто. Без енергетики вивезли. Без складів якось вивозимо. Без дата-центрів – подивимося. Думаю, вивеземо: мережі зв'язку вразливі, але дуже децентралізовані.

Головне, як на мене, – поєднання ударів з інформаційною машиною, яка переписує кожен приліт з «Росія б'є» на «влада не захистила, влада не домовилася, влада краде».

Мета – розрив між суспільством і владою та розкол в елітах: бізнес, чиї активи горять, IT, який виїжджає, політики, які бачать, що «домовитися на будь-яких умовах» стає популярнішим за спротив.

Є і другий адресат – Захід. Кожен удар – це рахунок: відбудова, фінансування, стабілізація. Росія показує західним столицям, що Україну неможливо стабілізувати без згоди Москви і що ціна утримання зростатиме без межі. Втома Заходу – не побічний ефект, а ціль. Повідомлення просте: змусьте Київ прийняти наші умови, і це закінчиться.

Тому сьогодні вибір цілі – це водночас вибір наративу. А перевірити, чи наратив працює, можна лише одним способом: подивитися, що ми пишемо. Наша емоція – це їхня оцінка результату.

Це не заклик мовчати чи робити вигляд, що все добре. Питати про резервування, про захист, про ефективність треба.

Але між «влада має зробити мережу стійкою» і «влади не існує» лежить та сама межа, яку російська машина щодня намагається стерти.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія бізнес місто фронт переговори Київ столиця кияни

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Роман Вибрановський

Росія має дві мети, коли б'є посилено по Києву
Росія має дві мети, коли б'є посилено по Києву

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