Одещина: власник відновив контроль над морським терміналом «Боріваж»

«Скандал» довкола «Боріважу»: морський термінал повернули власнику під наглядом сотні правоохоронців

Власник морського термінала «Боріваж» на Одещині – ТОВ «Агротермінал Логістік» – за рішенням суду повернув собі в користування комплекс, який орендувала компанія Сергія Фролова, бізнес-партнера Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє прес-службу ТОВ «Агротермінал Логістік».

Територію терміналу представники власника взяли під охорону разом з охоронною компанією та Державною службою охорони при МВС. Громадський порядок забезпечувала сотня правоохоронців. «Метою подій 29 вересня було не заволодіння чужим майном, а виконання судового рішення, відновлення фактичного контролю законного власника над належним йому майном, забезпечення його захисту та збереження, в тому числі сільськогосподарської продукції», – пояснює юрист ТОВ «Агротермінал Логістік» Ігор Шеїн.

Йдеться про рішення Господарського суду міста Києва від 30 червня 2026 року у справі №910/11034/24 (910/14853/25). Ним визнано недійсним договір оренди №112 від 1 серпня 2024 року, за яким терміналом користувалося ТОВ «Термінал «Боріваж», а компанію зобов'язано повернути майно власнику. 17 вересня Північний апеляційний господарський суд залишив рішення без змін, і воно набрало законної сили.

Почесним гендиректором ТОВ «Термінал «Боріваж» є Сергій Фролов. Саме він у 2009 році залучив Коломойського і Боголюбова партнерами до будівництва «Боріважу», а термінал свого часу входив до агрохолдингу групи «Приват». Однак власник комплексу з 2016 року – саме ТОВ «Агротермінал Логістік».

«Попри набрання законної сили цим судовим рішенням, в порушення ст. 129-1 Конституції України та ст. 326 ГПК України, ТОВ «Термінал «Боріваж» добровільно майновий комплекс його власнику повертати відмовилось. Ним та іншими особами, пов'язаними з Сергієм Фроловим, вживалися процесуальні заходи, спрямовані на перешкоджання фактичному поверненню майна, що є кримінально караним діянням відповідно до ст. 382 КК України», – наголошує юрист.

На території термінала в цей час перебували працівники ТОВ «Термінал «Боріваж». «Жодних насильницьких дій, а також дій, які могли б принижувати честь чи гідність присутніх осіб, не вчинялося. Усім працівникам було запропоновано спокійно зібрати особисті речі та надано для цього достатній час», – додає Ігор Шеїн.

ТОВ «Термінал «Боріваж» назвало події «рейдерським захопленням» і звернулося до поліції, хоча договір оренди на той момент уже був визнаний недійсним. «Сергій Фролов не є і не був власником відповідного нерухомого майна. Такі звернення можуть сприйматися як спроба перешкодити фактичному поверненню законному власнику його майна», – зазначає юрист. За його словами, заяви можуть стати підставою для провадження за ст. 383 КК України – завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Термінал працює далі. Власникам зерна запропонували забрати продукцію за підтвердними документами або укласти нові договори. Інвентаризацію проведуть за участі незалежного сюрвеєра, власники продукції можуть бути присутніми або залучити своїх експертів.

Суд також встановив, що плата за користування терміналом, яка була встановлена для ТОВ «Термінал «Боріваж», була істотно нижчою за економічно обґрунтований рівень. Доходи комплексу мають піти на розрахунки з кредиторами, податки та підтримку Сил оборони, «а не на виведення коштів на користь підсанкційних осіб, як це, за наявною інформацією, відбувалося за попереднього керівництва», – підсумовує Ігор Шеїн.