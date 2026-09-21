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Ворог атакував Запоріжжя: горить ТЦ, є поранені

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ворог атакував Запоріжжя: горить ТЦ, є поранені
фото: Запорізька ОВА

Федоров: пошкоджено багатоповерхівки, торговельний центр і корпус виш

Уночі ворог завдав кількох ударів по Запоріжжю: пошкоджено дві багатоповерхівки, торговельний центр, заклад освіти та корпус вищого навчального закладу, у місті спалахнули пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Що пошкоджено внаслідок удару

За словами Федорова, ворог спершу поцілив по багатоповерховому житловому будинку в Запоріжжі. Поранення отримав 52-річний чоловік. У нього опіки тіла. Медики надають всю необхідну допомогу. Крім того, екстрені служби евакуювали літню жінку з пошкодженого внаслідок ворожої атаки будинку. Через наслідки удару вона не могла самостійно вийти з квартири. Рятувальники за допомогою спецтехніки забрали жінку з балкона.

Ворог атакував Запоріжжя: горить ТЦ, є поранені фото 1
Ворог атакував Запоріжжя: горить ТЦ, є поранені фото 2

Згодом окупанти вдарили по торговельному центру міста, де через влучання сталося займання.

Ворог атакував Запоріжжя: горить ТЦ, є поранені фото 3
Ворог атакував Запоріжжя: горить ТЦ, є поранені фото 4

Пізніше очільник ОВА уточнив зведені дані: одна людина дістала поранення, пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, заклад освіти та торговельний центр, у кількох локаціях виникли пожежі.

Під ударом – виш

Окрім того, окупанти влучили по одному з корпусів вищого навчального закладу Запоріжжя. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Ворог атакував Запоріжжя: горить ТЦ, є поранені фото 5

«Удари по закладах освіти, де навчається наша молодь, є черговим доказом відвертого цинізму ворога», – зазначив Федоров.

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Запоріжжя під постійним вогнем

Прифронтове Запоріжжя росіяни обстрілюють практично щодня – керованими авіабомбами, ударними дронами й артилерією. Так, лише на початку вересня ворог за одну добу завдав по області майже тисячу ударів, здебільшого безпілотниками. Під приціл регулярно потрапляють не лише житлові квартали, а й заклади освіти: раніше внаслідок одного з ударів постраждало приміщення дошкільного навчального закладу в місті.

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Нагадаємо, торговельні центри Запоріжжя опинялися під ворожим вогнем й напередодні: 18 вересня постраждала людина внаслідок удару по торгівельному центру, а днем раніше ще один удар по ТЦ спричинив масштабну пожежу.

Теги: університет бізнес ворог Запоріжжя окупанти росіяни торгівля молодь поранення

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