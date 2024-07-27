Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Що потрібно робити з вантажними тарифами «Укрзалізниці». Експерт висунув несподівану пропозицію

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Що потрібно робити з вантажними тарифами «Укрзалізниці». Експерт висунув несподівану пропозицію
За словами експерта, «Укрзалізницю» очікує подальше збільшення вантажопотоку
ілюстративне фото

«Укрзалізниця» може знизити тариф на вантажні перевезення, щоб конкурувати з автоперевізниками – експерт

Експортні вантажопотоки фактично досягли довоєнного рівня, тож зараз Укрзалізниця може не тільки нарощувати обсяги перевезень, а й конкурувати з ринком автоперевезень, якщо знизить тарифи на перевезення вантажів. Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, коментуючи ініціативу керівництва Укрзалізниці «гармонізувати» тарифи, що призведе до їх підвищення.

«Підняття тарифів на 70% (відбулося у липні 2022 року – прим. Ред.) було вимушеною мірою, яка допомогла стабілізувати фінансовий стан Укрзалізниці на фоні критичного падіння вантажопотоків під впливом війни. Але ми бачимо зараз, що експортні вантажопотоки фактично досягають довоєнного рівня. Більше того: ми бачимо, що Укрзалізниця демонструє позитивну фінансову ситуацію. Тож я не бачу підстав для того, щоб ця ситуація змінилася», – каже експерт.

Натомість, за його словами, компанію очікує подальше збільшення вантажопотоку – зокрема, аграрної продукції, що теж позитивно вплине на її фінансовий стан. Тому варто задуматися над подальшим зниженням вантажних тарифів для розширення клієнтської бази.

«Укрзалізниці» зараз, з огляду на ситуацію, яка є в автотранспорті, було би цікаво розглянути варіанти зниження тарифів – так, як вони це зробили з відвантаженнями аграрних вантажів з прифронтових територій. Це би дозволило стимулювати вантажопотік, і відвоювати якусь частку ринку від автомобільних перевезень. Це була би доцільна міра», – наголосив Вовк.

За словами експерта, зараз важливим державним завданням є стимулювання вантажопотоків – для того, щоб стимулювати таким чином і бізнес, і перевезення. Це дасть компанії ще більші прибутків – враховуючи, що витрати компанії наразі не мають рости.

«Вартість на основні статті витрат «Укрзалізниці» плюс-мінус є стабільними. Так, є проблеми з електропостачанням, але це стосується абсолютно всієї економіки. Більше того: Укрзалізниця якраз активно працює над тим, щоб вирішити це питання через альтернативні джерела постачання електроенергії. А вантажопотік точно має тенденцію до зростання», – резюмував Вовк.

Нагадаємо, очільник УЗ Євген Лященко заявив, що компанія має намір «гармонізувати» тариф на вантажні перевезення. У результаті цього, як очікується, витрати промисловості зростуть мінімум на 7-10%.

Бізнес-асоціації виступили проти цієї ініціативи: там нагадали, що у 2022 році УЗ підвищила тарифи на вантажні перевезення на рекордні 70%, а отже, зараз компанія може навіть знизити ці тарифи, адже обсяги перевезень у порівнянні з 2022 роком безпрецедентно зросли.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

Що потрібно робити з вантажними тарифами «Укрзалізниці». Експерт висунув несподівану пропозицію
Що потрібно робити з вантажними тарифами «Укрзалізниці». Експерт висунув несподівану пропозицію
В Україні різко зросли ціни на землю
В Україні різко зросли ціни на землю
ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу більшу частину генерації
ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу більшу частину генерації
Boeing та «Антонов» спільно вироблятимуть безпілотники
Boeing та «Антонов» спільно вироблятимуть безпілотники
Які компанії потрапили до оновленого переліку перевірок Податкової (список)
Які компанії потрапили до оновленого переліку перевірок Податкової (список)
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
18K
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
7765
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6097
Міноборони пояснило, кого найпершими покличуть до війська після оновлення даних
5094
Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті
4152
Майор утік із військової частини, бо довго не був у відпустці: чи покарали його

Новини

Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Сьогодні, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
Вчора, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Вчора, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua