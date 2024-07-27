Що потрібно робити з вантажними тарифами «Укрзалізниці». Експерт висунув несподівану пропозицію

«Укрзалізниця» може знизити тариф на вантажні перевезення, щоб конкурувати з автоперевізниками – експерт

Експортні вантажопотоки фактично досягли довоєнного рівня, тож зараз Укрзалізниця може не тільки нарощувати обсяги перевезень, а й конкурувати з ринком автоперевезень, якщо знизить тарифи на перевезення вантажів. Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, коментуючи ініціативу керівництва Укрзалізниці «гармонізувати» тарифи, що призведе до їх підвищення.

«Підняття тарифів на 70% (відбулося у липні 2022 року – прим. Ред.) було вимушеною мірою, яка допомогла стабілізувати фінансовий стан Укрзалізниці на фоні критичного падіння вантажопотоків під впливом війни. Але ми бачимо зараз, що експортні вантажопотоки фактично досягають довоєнного рівня. Більше того: ми бачимо, що Укрзалізниця демонструє позитивну фінансову ситуацію. Тож я не бачу підстав для того, щоб ця ситуація змінилася», – каже експерт.

Натомість, за його словами, компанію очікує подальше збільшення вантажопотоку – зокрема, аграрної продукції, що теж позитивно вплине на її фінансовий стан. Тому варто задуматися над подальшим зниженням вантажних тарифів для розширення клієнтської бази.

«Укрзалізниці» зараз, з огляду на ситуацію, яка є в автотранспорті, було би цікаво розглянути варіанти зниження тарифів – так, як вони це зробили з відвантаженнями аграрних вантажів з прифронтових територій. Це би дозволило стимулювати вантажопотік, і відвоювати якусь частку ринку від автомобільних перевезень. Це була би доцільна міра», – наголосив Вовк.

За словами експерта, зараз важливим державним завданням є стимулювання вантажопотоків – для того, щоб стимулювати таким чином і бізнес, і перевезення. Це дасть компанії ще більші прибутків – враховуючи, що витрати компанії наразі не мають рости.

«Вартість на основні статті витрат «Укрзалізниці» плюс-мінус є стабільними. Так, є проблеми з електропостачанням, але це стосується абсолютно всієї економіки. Більше того: Укрзалізниця якраз активно працює над тим, щоб вирішити це питання через альтернативні джерела постачання електроенергії. А вантажопотік точно має тенденцію до зростання», – резюмував Вовк.

Нагадаємо, очільник УЗ Євген Лященко заявив, що компанія має намір «гармонізувати» тариф на вантажні перевезення. У результаті цього, як очікується, витрати промисловості зростуть мінімум на 7-10%.

Бізнес-асоціації виступили проти цієї ініціативи: там нагадали, що у 2022 році УЗ підвищила тарифи на вантажні перевезення на рекордні 70%, а отже, зараз компанія може навіть знизити ці тарифи, адже обсяги перевезень у порівнянні з 2022 роком безпрецедентно зросли.