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Щоб побудувати нові електростанції потрібно переглянути тариф на електрику для населення – Асоціація  

Христина Жиренко
glavcom.ua
Щоб побудувати нові електростанції потрібно переглянути тариф на електрику для населення – Асоціація  
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Гелетуха: Держава не може сказати будувати нові електростанції й залишити низький тариф для населення

Щоб забезпечити країну дешевою електроенергією потрібно зосередитись на розвитку сонячної та вітрової генерації.  

Про це заявив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.  

«Держава не може сказати будувати нові електростанції й при тому залишити низький тариф для населення. Так не працює», - сказав він.  

Гелетуха наголосив, що для забезпечення країни новою генерацією потрібно придумати нову модель формування тарифу на електроенергію. Він додав, що для виробництва дешевої електроенергії необхідно забезпечити в енергобалансі 83% виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії та 17% маневрової генерації.  

«Базуватися найбільше на сонячних і вітрових станціях, – вони найдешевші. А маневрова генерація буде двох типів: газова і акумуляторні станції. Якщо ми рахуємо гроші й хочемо жити в системі, яка дасть дешеву енергію, то вихід такий» – підсумував він.  

Нагадаємо, прогноз Національного банку України передбачає підвищення тарифу для населення вже цього року.

Теги: енергетика альтернативна енергетика

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