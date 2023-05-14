Щоб побудувати нові електростанції потрібно переглянути тариф на електрику для населення – Асоціація  

Гелетуха: Держава не може сказати будувати нові електростанції й залишити низький тариф для населення

Щоб забезпечити країну дешевою електроенергією потрібно зосередитись на розвитку сонячної та вітрової генерації.

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Про це заявив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.

«Держава не може сказати будувати нові електростанції й при тому залишити низький тариф для населення. Так не працює», - сказав він.

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Гелетуха наголосив, що для забезпечення країни новою генерацією потрібно придумати нову модель формування тарифу на електроенергію. Він додав, що для виробництва дешевої електроенергії необхідно забезпечити в енергобалансі 83% виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії та 17% маневрової генерації.

«Базуватися найбільше на сонячних і вітрових станціях, – вони найдешевші. А маневрова генерація буде двох типів: газова і акумуляторні станції. Якщо ми рахуємо гроші й хочемо жити в системі, яка дасть дешеву енергію, то вихід такий» – підсумував він.

Нагадаємо, прогноз Національного банку України передбачає підвищення тарифу для населення вже цього року.