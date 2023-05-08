Рівень розрахунків перед виробниками «зеленої» енергетики складає 40-50% – Євтушенко

Україна декларувала свою здатність експортувати до 7 ГВт електроенергії

Виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) зацікавлені у експорті електроенергії, оскільки рівень розрахунків за «зеленим» тарифом залишається невисоким, заявляє керуючий партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко.

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«На сьогодні виробникам з ВДЕ платять близько 40-50% від тарифу, дебіторська заборгованість продовжує зростати вже другий рік поспіль. Ми готові були б це (електроенергію – ред.) продавати по експортних контрактах, якби була б така можливість і відповідні законодавчі норми», – сказав він.

Євтушенко наголосив, що експорт електроенергії з ВДЕ повинен стати одним з великих елементів майбутньої української економіки. Загалом, Україна декларувала свою здатність експортувати до 7 ГВт електроенергії.

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«Для цього необхідно розвинути наші технічні спроможності, відбудовувати лінії на Румунію, Угорщину та Польщу, збільшити їх транзитні потужності» – вказує Євтушенко.

Керуючий партнер UDP Renewables наголошує, що «зелені» виробники зацікавлені у впровадженні ринкових механізмів, проте сама держава поки у цьому не зацікавлена.

«Ми чекаємо на запровадження справжнього ринку в Україні, бо те, що зараз маємо – це пародія. Треба допомагати українському бізнесу пережити війну, а не навпаки ускладнювати ситуацію», – підкреслив він.

Нагадаємо, борг «Укренерго» перед Гарантованим покупцем досяг 16 млрд грн і при цьому підприємства зеленої енергетики з початку року фіксують критичні недоплати за вироблену зелену електроенергію.