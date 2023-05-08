Нацкомісія з енергетики буде розбиратись із причинами дефіциту коштів «Укренерго»

НКРЕКП встановила недостатній тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» на І квартал 2023 року

Компанія у січні та лютому мала дефіцит 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, ремонти та відновлення обладнання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 9 травня розпочне проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері енергетики компанії «Укренерго» з метою запобігання розбалансування фінансової стійкості компанії.

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Як зазначає НКРЕКП, відповідне звернення щодо необхідності проведення планової перевірки компанія надсилала двічі листами – у лютому та березні цього року. Раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила недостатній тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми недоотримання коштів компанією.

Зокрема, компанія у січні та лютому мала дефіцит 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, ремонти та відновлення обладнання.