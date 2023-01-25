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Російські хакери атакували урядові сайти у Німеччині після рішення про танки

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Російські хакери атакували урядові сайти у Німеччині після рішення про танки
Постраждали сайти федерального уряду та аеропорту Гамбург
фото з відкритих джерел

За даними німецьких правоохоронців, були здійснені так звані розподілені DDoS-атаки

Російські хакери, ймовірно, у відповідь на рішення Німеччини про постачання танків в Україну атакували низку німецьких веб-сайтів, повідомляє Tagesschau.

За даними Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI), це були так звані розподілені DDoS-атаки (розподілена відмова в обслуговуванні), від яких постраждали сайти федерального уряду та аеропорту Гамбурга.

«Деякі веб-сайти наразі недоступні», – повідомило агентство. Немає жодних ознак прямого впливу на відповідні служби.

Як відомо, у минулому вже неодноразово відбувалися атаки на органи влади, в листопаді російські хакери атакували Європарламент.

Нагадаємо, у середу 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

Тим часом представник Росії у відповідь на рішення Німеччини про постачання Україні танків Leopard 2 заявив, що постачання Києву «урановмісних снарядів західного виробництва» Москва розцінюватиме як застосування «брудних ядерних бомб». Таку заяву зробив глава російської делегації з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов у Відні на форумі ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки.

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Теги: війна росія танки деокупація допомога ЗСУ Німеччина

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