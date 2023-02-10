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Андрій Любка Український письменник

Цей лютий уже пекельний, а буде ще гіршим. Прокидайтеся!

glavcom.ua
Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
фото: ЗСУ

У нас одне життя, одна країна – немає часу на поразку

У мене є таке болюче враження, що певна категорія людей в країні знайшли собі якийсь імунітет від війни, якусь невидиму броню, що дозволяє їм жити нормальне довоєнне життя. І не журитися сильно тим, що відбувається на фронті...

Думаю, це механізм психологічного захисту, вдавана безтурботність, або ж просто прихована панічна атака, яка камуфлюється нічогонеробленням і відволіканнням на якісь третьорядні теми.

Бо ж справді боляче бачити, як стрічка складається з облич загиблих на війні, розповідей про них від дружин, батьків, колег... а поміж цим – якісь дикі обговорення візиту Зеленського й формату аудієнції в монарха, якісь непотрібні сварки...

Якщо ви не можете зупинитися, якщо руки сверблять писати дурні коменти й пости, то встановіть собні штрафні санкції: за кожен коментар у срачі – 100 грн, за перепост дурні – 500 грн, за власний пост – 1000 грн на ЗСУ!

Бо якась така дивна ситуація, що в людей, які найактивніше накидують на вентилятор, на сторінках жодного збору для армії, жодного перепосту про допомогу – місце там є тільки для нарцистичного самолюбування власною мудрістю й непогрішністю.

Цей лютий уже пекельний, а буде ще гіршим. Тож агов, прокиньтеся! У нас одне життя, одна країна – немає часу на поразку.

І раптом у когось заговорить сумління – на машини для ЗСУ збираємо тут:

4149439022830743

Paypal: [email protected]

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Теги: санкції агресія машини українці культура імунітет допомога ЗСУ волонтер

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Андрій Любка

Цей лютий уже пекельний, а буде ще гіршим. Прокидайтеся!
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