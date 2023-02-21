Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення

У найближчі дні можуть бути часті сигнали повітряної тривоги

На річницю повномасштабного вторгнення Росія може спробувати атакувати Україну залишками своїх ракет і дронами. Очікуються часті сигнали повітряної тривоги. Загарбники, ймовірно, поширюватимуть фейки про свої уявні «успіхи» на фронті. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 24 каналу.

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Радник Банкової розповів, що російські окупанти до 24 лютого можуть атакувати Україну залишками своїх ракетних ресурсів, ударними безпілотниками і намагатися проривати фронт. «Президент Володимир Зеленський абсолютно правий в тому, що говорить про спробу реваншу Росії», – сказав Подоляк.

Чиновник закликав українців бути готовими до того, що в найближчі дні можуть бути часті сигнали повітряної тривоги і фейкові заяви загарбників про нібито «успіхи» на фронті.

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За його словами, Україна витримає, знищить найбільш боєздатні російські підрозділи, після чого перейде до контрнасту. «Ми розуміємо ризики, які є. Вони спробують використати залишки ракетних ресурсів для того, щоб атакувати територію України. Маємо усвідомлювати, що наступні декілька днів матимуть для нас певне негативне емоційне забарвлення. Ми витримаємо, знищимо додаткову кількість найбільш боєздатних залишків російської армії і контрнаступ дозволить нам ефективно просуватися в рамках деокупації своєї території», – підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, військова розвідка має інформацію, що Росія зібрала на заході країни 450 літаків і 300 гелікоптерів. Вони дислокуються на території РФ за 200 км від українського кордону.