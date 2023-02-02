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Бійці на передовій отримали від «Сталевого фронту» вже 100 мобільних укриттів

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бійці на передовій отримали від «Сталевого фронту» вже 100 мобільних укриттів
Безпекові модулі дають змогу оперативно облаштувати мобільні укриття на передових позиціях
фото: Метінвест

Метінвест почав тестування «мобільної капсули» для цивільних

Компанія Метінвест виготовила та передала бійцям вже сотню спеціальних мобільних укриттів. Більшість із них захищає оборонців на ділянках фронту, де йдуть найзапекліші бої, зокрема під Бахмутом. Допомогу передали в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

Безпекові модулі – серед найпотрібніших для оборонців засобів захисту, адже вони дають змогу оперативно облаштувати укриття на передових позиціях. Збірна споруда діаметром 2 метри та довжиною в 6 метрів, за правильного встановлення (на півтора метра під землею) може витримувати обстріли артилерією калібром до 152 мм. Саме тому географія розміщення капсул широка: вони надійно бережуть життя бійців в Авдіївці, Покровську, на Запоріжжі та Житомирщині. А днями Метінвест передав оборонцям соте за рахунком укриття: воно рятуватиме життя воїнів під Бахмутом.  

«Захисники України боронять наші міста та українців цілодобово. А Метінвест системно надає допомогу ЗСУ, щоб підтримати бойовий дух воїнів та волю до боротьби. Ми віримо у перемогу України та робимо для цього усе можливе», – заявив Операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко. 

Бійці на передовій отримали від «Сталевого фронту» вже 100 мобільних укриттів фото 1

Кожне таке укриття обладнане польовою піччю, що дає змогу зігрітися, розігріти їжу та висушити одяг. Також у капсулі передбачені повітряні комунікації та стелажі для зброї, є основний та резервний виходи на поверхню. На виробництво одного укриття потрібно майже 2 тонни сталі Метінвесту, а робота над ним триває 165 людиногодин. 

Окрім того, фахівці Метінвесту розробили прототип капсули, що може використовуватися і для цивільних українців. Діаметр та довжину конструкції збільшили в півтора раза, доопрацювали внутрішнє обладнання, спальні місця замінили на лави. Наразі тривають фінальні тестування. 

Як відомо, Група Метінвест є одним із найбільших постачальників спецсталі й захисної амуніції в Україні. Металурги передають на передову понад 150 тисяч бронежилетів, виготовлених із власної спецсталі, та розпочали виготовлення спеціальних броньованих щитів, які здатні захистити кулеметників та операторів іншої крупнокаліберної зброї від ураження стрілецькими боєприпасами та уламками. Крім того, Метінвест власними силами й у співпраці з партнерами виготовить 5000 польових пічок для воїнів та мирних мешканців.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 1200 дронів та 1800 тепловізорів, дальномірів та камер, а також дві тисячі рацій. Крім того, на фронт було направлено майже 800 автомобілів та мільйон літрів пального. Загальна ж сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 4,3 млрд грн.

Теги: укриття робота фронт Рінат Ахметов допомога ЗСУ

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