Співвласник «Нової пошти» порівняв нинішні податки з Голодомором і викликав шквал критики

Володимир Поперешнюк: «Мовою економіки голодомор – це ніщо інше як надмірне оподаткування»

Співвласник компанії «Нова Пошта» Володимир Поперешнюк розкритикував розмір податків в Україні і прирівняв їх до голодоморів на території УРСР. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці 23 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору.

«Мовою економіки голодомор – це ніщо інше як надмірне оподаткування. І хоча зараз рівень податкового тиску у 40-50 % не створює голоду, на економіку та добробут людей впливає вкрай негативно», – вважає Поперешнюк.

На його думку, День пам'яті жертв Голодомору – це нагадування про те, що «ми маємо вчити економіку та економічну історію».

«Голодомор 30-х років, як і решта голодоморів часів соціалістичного експерименту, – яскравий приклад того, як працює оподаткування в максимальному його режимі. Тому потрібно завжди зменшувати податковий тиск на економіку, якщо хочемо, щоб вона зростала та міцніла, а в українців було заможне та безпечне життя», – наголосив співвласник «Нової пошти».

Цей допис наробив чимало галасу в соцмережах. Зокрема, на нього відреагував виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Він звернув, що на запитання одного з користувачів до Поперешнюка, чи справді він прирівняв Голодомор до податків в Україні, підприємець відповів: «Яка різниця, хто вас грабує?».

«Співвласнику «Нової пошти» загалом все одно, хто його «грабує» – власний уряд чи окупанти», – написав Вишлінський.

Звернув увагу на таке порівняння й інвестиційний експерт та публіцист Сергій Фурса. «Важко уявити, що є найбільш непорівняними речами, Голодомор, організований совєтами, і податки, які ти платиш в Україні. Важливо розуміти, що податки в Україні треба платити якраз для того, щоб окупант не організував тобі черговий геноцид», – написав Фурса.

Тим часом у коментарях до допису Поперешнюка точиться палка дискусія. Частина користувачів вважає, що порівнювати Голодомор із оподаткуванням недоречно.

Водночас є й ті, хто встав на бік підприємця.

Нагадаємо, що щороку четверта субота листопада в Україні є Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2024 році цей день припав на 23 листопада.

До слова, з приходом на Банкову третього президента України Віктора Ющенка вшанування жертв Голодомору, яке цього року відзначається 23 листопада, було внесено у програми для іноземних делегацій. Про це у своїх спогадах, які опубліковані на «Главкомі», розповів екскерівник служби протоколу Георгій Чернявський.