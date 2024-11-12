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«Слуга народу» пропонує збільшити податки на ритуальні послуги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Слуга народу» пропонує збільшити податки на ритуальні послуги
Депутати пропонують виключити норми, які передбачають звільнення державних та комунальних служб від сплати ПДВ за поховання та постачання ритуальних товарів
фото з відкритих джерел

Ініціатори законопроєкту вважають, що його прийняття покращить якість ритуальних послуг

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12189 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування надавачів ритуальних послуг». Про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт пропонує повернути сплату ПДВ за операції з надання послуг щодо поховання та надання ритуальних товарів державними та комунальними службами. Крім того, ініціатори законопроєкту хочуть скасувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для тих, хто надає ритуальні послуги.

«Прийняття законопроєкту сприятиме дерегуляції господарської діяльності з надання ритуальних послуг та покращить якість надання ритуальних послуг, завдяки позитивному впливу конкуренції як стимулу інвестувати в ефективність, якість, сервіс та інновації», – зазначають депутати.

Ініціаторами документа стали народні депутати з фракції «Слуга народу», а також позафракційна Мар'яна Безугла, яка теж раніше була «слугою».

Нагадаємо, українці можуть отримати допомогу на поховання в разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні.

Як повідомлялося, львівське комунальне підприємство «Муніципальна обрядова служба» візьме кредит на будівництво будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря у Львові.

До слова, російське Міністерство надзвичайних ситуацій підготувало посібник щодо оперативного створення братських могил під час війни. У документі наведені розрахунки та норми: яку глибину слід копати для котловану, як укладати тіла, як засипати землею, а також інші рекомендації.

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Теги: поховання податки ПДВ партія Слуга народу депутат Верховна Рада

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