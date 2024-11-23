Запали свічку пам’яті: українці в усьому світі вшановують жертв голодоморів

Під час всеукраїнської акції «Запали свічку» кожен охочий може покласти запалену свічку на своєму підвіконні

Загальнонаціональна хвилина мовчання традиційно відбувається о 16:00

Щороку в четверту суботу листопада українці по всьому світу запалюють свічки пам’яті, щоб вшанувати мільйони жертв Голодомору 1932-1933 років та інших періодів голоду (1921-1923 і 1946-1947 років), які влаштовувала радянська тоталітарна влада проти нашого народу. Загальнонаціональна хвилина мовчання традиційно відбувається о 16:00. Також у цей час люди кладуть на підвіконня свічку чи лампадку. Це світло символізує скорботу за жертвами голодоморів, а також незламності у час повномасштабної війни в Україні.

Крім того, сьогодні Український інститут національної пам’яті та Музей Голодомору закликають жителів Києва відвідати Національний музей Голодомору-геноциду (14:00-19:00).

Також буде можливість долучитись до волонтерської акції Теплий збір біля меморіалу жертвам голодоморів та передати допомогу для Збройних сил України (14:00-18:00). Що можна приносити для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, що щороку четверта субота листопада в Україні є Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2024 році цей день припадає на 23 листопада.

До слова, з приходом на Банкову третього президента України Віктора Ющенка вшанування жертв Голодомору, яке цього року відзначається 23 листопада, було внесено у програми для іноземних делегацій. Про це у своїх спогадах, які опубліковані на «Главкомі», розповів екскерівник служби протоколу Георгій Чернявський.