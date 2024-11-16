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Зеленський розповів, коли закінчиться наступ росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський розповів, коли закінчиться наступ росіян
Зеленський заявив, що необхідно зробити все, щоб наступного року ця війна закінчилася.
фото з відкритих джерел

Окремі бригади не можуть тримати певну ділянку фронту на кілька кілометрів через чисельну перевагу ворога

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступ росіян на полі бою закінчиться тоді, коли Сили оборони посилять резервами та новими укомплектованими бригадами. Про це він розповів у інтерв’ю «Суспільному».

Зеленський заявив, що впродовж цього року не створювали нових бригад, а формували підрозділи резерву, їхнім ядром були «люди, які пройшли війну». Водночас президент допустив, що іноді трапляються випадки, коли замість доукомплектації старих бригад відбувається формування нових.

Глава держави також зазначив, що подекуди окремі бригади не можуть тримати певну ділянку фронту на кілька кілометрів через чисельну перевагу ворога. Подекуди це співвідношення сягає 1 до 3 або навіть 1 до 8. Тому, за словами Зеленського, ці ділянки треба посилювати новими з’єднаннями.

Коли ж Зеленського запитали, чого чекати впродовж наступних місяців і чи триватиме цей наступ, він відповів: «Коли це закінчиться, коли ми їх розіб’ємо, коли ми підемо вперед – це не серіал, це серйозна історія. Підійдуть зараз резерви, укомплектовані бригади, які так довго ми чекаємо, стануть – просування закінчиться».

Також він заявив, що необхідно зробити все, щоб наступного року ця війна закінчилася.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною слід припинити. Його адміністрація зосередиться на цьому. Заяву Трампа передає видання CNN. Виступаючи у Флориді, Трамп висловив своє співчуття через загибель на війні та заявив, що конфлікт необхідно завершити. Він додав, що не має значення, хто гине – солдати чи цивільні, які живуть у містах. Трамп підкреслив, що «ми з цим розберемося».

Раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп не дозволить Російській Федерації знищити Україну, оскільки тоді він буде відповідальний за податки американців, які пішли на фінансування допомоги Україні.

Зазначимо, що The Wall Street Journal вважає, що Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

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