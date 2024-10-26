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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Тисяча від президента. Шо це було?

glavcom.ua
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Уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн
фото з відкритих джерел

«Оце ми вміємо приймати складні і непопулярні рішення під час війни…»

Країни G7: приймають складне рішення по виділенню Україні $50 млрд з доходів від російських активів.

Зеленський: ю-ху-ху, гуляємо, всім по тисячі гривень, кожен з нас «рецепієнт».

Шо це було?

Так, це печерний популізм.

Так, це не ефективне витрачання обмеженного ресурсу, який тільки видається таким великим.

Так, це намагання задобрити суспільство після прокурорів і МСЕК.

Ні, це не могло бути використаним на армію. Це буде йти з тої частини бюджету, що призначена «не на сектор оборони».

Ні, це ніяк не пов’язано з підняттям податків, бо податки йдуть на сектор оборони, а це буде використанням грошей західних партнерів.

Так, я б на їх місці також здивувався.

Як і на місці Нацбанка, що бореться інфляцією, що зростає, і раптом стикається з розкидуванням грошей з гвинтокрила. Як і на місці міністерства соціальної політики, яким точно не вистачає грошей, наприклад, на адресну підтримку ВПО.

Оце ми вміємо приймати складні і непопулярні рішення під час війни…

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: гроші президент податки популізм

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Сергій Фурса

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