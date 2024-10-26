Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Модель OnlyFans сплатила понад 13 млн грн податків до українського бюджету

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Модель OnlyFans сплатила понад 13 млн грн податків до українського бюджету
фото з відкритих джерел

Податкова взялася за українку, яка заробила близько 68 млн грн на створенні платного контенту в інтернеті

Контентмейкерка інтернет-платформи OnlyFans, на якій можна ділитися еротичним контентом, після проведеної роботи податковою службою сплатила 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Податкова продовжує відпрацювання інформації, одержаної в рамках міжнародної взаємодії щодо громадян України – творців платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans», – заявив посадовець.

Він також закликав українців не нехтувати нормами чинного законодавства та виконати свій конституційний обов’язок. Відповідальності можна уникнути, якщо задекларувати одержані доходи, сплатити з них податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

«Так, органами Державної податкової службиУ країни залучено до декларування громадянку «С», яка одержала доходи за створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans. Від громадянки до бюджету надійшло понад 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Раджу якнайшвидше самостійно задекларувати свої доходи всім українцям, хто отримував іноземні доходи від електронних платформ. Адже відповідні відомості наявні у ДПС», – наголосив Гетманцев.

Враховуючи, що ставка оподаткування складає 19,5% (ПДФО та військовий збір), сукупний дохід дівчини складав близько 68 млн грн. 

Нагадаємо, Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans, яку часто використовують для створення еротичного контенту. «Наприклад, громадянкою С. одержано за створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans за декілька років понад $4 млн. Також, громадянкою «К» від зазначеної діяльності одержано понад $3 млн, а громадянкою Б. – близько $1,8 млн. Як вам суми?» – зауважив Гетманцев. За його словами, кількість українських акаунтів в OnlyFans зростає втричі щороку.

Читайте також:

Теги: податки модель Данило Гетманцев Державна податкова служба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні стало складніше купити авто
В Україні стало складніше купити авто: чому платити доведеться більше
3 жовтня, 19:29
Офіс президента заперечив можливість переговорів, які описала Financial Times
Території в обмін на вступ до НАТО: Банкова відреагувала на резонансну публікацію Financial Times
5 жовтня, 16:58
Військовий збір для військових залишили без підвищення
Рада прийняла закон про підвищення податків: військовий збір із зарплат буде 5%
10 жовтня, 11:38
Столична асамблея Токіо схвалила постанову на початку жовтня під тиском профспілок і представників промисловості
Вберегти працівників сфери послуг від зухвалості клієнтів. У Японії прийнято незвичну постанову
11 жовтня, 09:50
Тимошенко вважає, що ухвалення податкового законопроєкту нібито знищить середній клас в Україні
Тимошенко пояснила, в чому головна небезпека податкового закону
16 жовтня, 10:43
Ярослав Железняк вважає, що президент України підпише закон «в найближчі дні»
Рада розблокувала підписання законопроєкту про підвищення податків
14 жовтня, 15:44
Експерт зауважив, що систему бронювання можна покращити, щоб уникнути зловживань при визначенні критичності окремих підприємств
Зупинка бронювання. «Укрцемент» б'є на сполох
18 жовтня, 11:57
Основними джерелами фінансування війни історично залишаються тільки запозичення та податки
Податок на перемогу, або Як фінансуються війни? Повчальна арифметика для України авторська стаття
18 жовтня, 09:01
Одна країна очолить лігу багатства до 2028 року
Мільйонери у Європі: у яких країнах зростає кількість багатіїв
19 жовтня, 05:00

Особисті фінанси

Модель OnlyFans сплатила понад 13 млн грн податків до українського бюджету
Модель OnlyFans сплатила понад 13 млн грн податків до українського бюджету
ООН виділяє $20 млн на допомогу вразливим категоріям українців
ООН виділяє $20 млн на допомогу вразливим категоріям українців
Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців: хто може отримати гроші
Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців: хто може отримати гроші
Опитування показало, на яких продуктах українці економлять найбільше
Опитування показало, на яких продуктах українці економлять найбільше
Нардепка розповіла, наскільки збільшаться зарплати прокурорів у 2025 році
Нардепка розповіла, наскільки збільшаться зарплати прокурорів у 2025 році
Підвищення тарифів на електрику? Мінфін розкрив домовленості з МВФ
Підвищення тарифів на електрику? Мінфін розкрив домовленості з МВФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Одна з областей посилює мобілізацію
45K
«Війна звільнила мене з пекла». Екснардепка розказала про психологічні тортури, які пережила її родина
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2024
28K
Переполох у партії Порошенка. «Європейська солідарність» може втратити державне фінансування
16K
Сирський відреагував на заяву Путіна про «оточення» ЗСУ на Курщині
15K
На Київщині діятимуть планові відключення світла: деталі від ДТЕК

Новини

Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та сонячно по всій країні: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 05:13
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Завершення ратифікації Римського статуту та тисяча кожному українцю від президента. Головне за 25 жовтня
Вчора, 21:09
Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua