Модель OnlyFans сплатила понад 13 млн грн податків до українського бюджету

Податкова взялася за українку, яка заробила близько 68 млн грн на створенні платного контенту в інтернеті

Контентмейкерка інтернет-платформи OnlyFans, на якій можна ділитися еротичним контентом, після проведеної роботи податковою службою сплатила 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Податкова продовжує відпрацювання інформації, одержаної в рамках міжнародної взаємодії щодо громадян України – творців платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans», – заявив посадовець.

Він також закликав українців не нехтувати нормами чинного законодавства та виконати свій конституційний обов’язок. Відповідальності можна уникнути, якщо задекларувати одержані доходи, сплатити з них податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

«Так, органами Державної податкової службиУ країни залучено до декларування громадянку «С», яка одержала доходи за створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans. Від громадянки до бюджету надійшло понад 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Раджу якнайшвидше самостійно задекларувати свої доходи всім українцям, хто отримував іноземні доходи від електронних платформ. Адже відповідні відомості наявні у ДПС», – наголосив Гетманцев.

Враховуючи, що ставка оподаткування складає 19,5% (ПДФО та військовий збір), сукупний дохід дівчини складав близько 68 млн грн.

Нагадаємо, Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans, яку часто використовують для створення еротичного контенту. «Наприклад, громадянкою С. одержано за створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans за декілька років понад $4 млн. Також, громадянкою «К» від зазначеної діяльності одержано понад $3 млн, а громадянкою Б. – близько $1,8 млн. Як вам суми?» – зауважив Гетманцев. За його словами, кількість українських акаунтів в OnlyFans зростає втричі щороку.