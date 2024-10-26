Італія хоче провести «шокову терапію» задля підвищення народжуваності у країні

За перші сім місяців цього року показник народжуваності у Італії упав на 2,1%

Італія хоче провести «шокову терапію» для підвищення народжуваності. Про це пише The Times.

«Нам потрібна шокова терапія – політика в галузі демографії, яка об'єднає компанії, банки, міста та політичну опозицію. Утримання однієї дитини до 18 років коштує державі 178 тис. євро, а потім вони емігрують, щоб поповнити ВВП інших країн», – заявив глава фонду сприяння народжуваності Джіджі Де Пало.

За перші сім місяців показник народжуваності упав на 2,1%. Після кризи 2008 року кількість новонароджених у країні постійно знижується. Італійки не планують дітей раніше 30 років через проблеми з пошуком роботи та житла. Для підтримки стабільної економіки необхідний коефіцієнт народжуваності щонайменше 2,1 дитини на жінку, а Італії він залишається лише на рівні 1,21.

Влада побоюється, що літні громадяни переважать молоде населення і створять навантаження на держбюджет. Джіджі Де Пало запропонував брати приклад із Франції, яка посідає перше місце в Європі за кількістю немовлят. Там влада досягла такого рівня, скорочуючи податки залежно від кількості дітей у родині.

Нагадаємо, нещолавно Італія заборонила парам виїзд за кордон для народження дитини через сурогатне материнство. Сенат Італії ухвалив закон 84 голосами «за» та 58 – «проти». На думку критиків, цей закон спрямований проти ЛГБТ-пар, яким заборонено усиновлювати чи використовувати ЕКО (штучне запліднення) в країні.