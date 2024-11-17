Що передбачає мирна угода Трампа для України: версія CNN

Росія збереже Крим, який вона захопила в 2014 році, а Україна отримає назад частину територій на сході

Мирна угода між Україною та РФ за посередництва Дональда Трампа може передбачати відмову Києва від претензій на Крим в обмін на повернення частини з решти окупованих територій Про це пише CNN.

Видання нагадує про сумнівну обіцянку Трампа покласти край війні за один день та про те, що республіканський Конгрес тепер навряд чи ухвалить нову програму військової допомоги Україні. Також CNN в загальних рисах окреслює мирну угоду, яку за посередництва Трампа можуть підписати Київ і Москва.

«Росія збереже Крим, який вона захопила в 2014 році, а Україна отримає назад частину територій на сході України, які Росія захопила. Натомість Україна не вступає в НАТО, але отримує гарантії безпеки від США, такі як Японія. Ані росіяни, ані українці не будуть задоволені елементами цієї угоди, але альтернативою є вічна війна, в якій уже близько мільйона людей з обох сторін були вбиті та поранені», – ідеться у публікації.

Іншим виміром цієї проблеми є намір Трампа фундаментально переглянути співпрацю з союзниками по НАТО. Хоча йому буде вкрай важко вивести США с організації, навіть деякі публічні заяви наступного президента Америки можуть значно підірвати альянс, поставивши під сумнів принцип колективної оборони.

CNN нагадує, що це може статися на тлі продовження російської агресії в глобальному вимірі, де Путін не показує наміру згортати свою гібридну кампанію проти Європи. Зокрема генсек НАТО Марк Рютте нещодавно заявив, що Росія проводить посилення кампанії гібридних атак «на наших союзних територіях, безпосередньо втручаючись у наші демократії, саботуючи промисловість і вчиняючи насильство».

«Враховуючи дивний роман Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, Росія, ймовірно, відчує себе в силі продовжувати ці зусилля з підриву країн НАТО, знаючи, що Трамп може не натиснути у відповідь», – пише CNN.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною слід припинити. Його адміністрація зосередиться на цьому. Заяву Трампа передає видання CNN. Виступаючи у Флориді, Трамп висловив своє співчуття через загибель на війні та заявив, що конфлікт необхідно завершити. Він додав, що не має значення, хто гине – солдати чи цивільні, які живуть у містах. Трамп підкреслив, що «ми з цим розберемося».

Раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп не дозволить Російській Федерації знищити Україну, оскільки тоді він буде відповідальний за податки американців, які пішли на фінансування допомоги Україні.

Зазначимо, що The Wall Street Journal вважає, що Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.