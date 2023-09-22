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У Рівному відновлено роботу енергооб’єкта, який зазнав пошкоджень від атаки РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Рівному відновлено роботу енергооб’єкта, який зазнав пошкоджень від атаки РФ
фото ілюстративне

Унаслідок обстрілів без світла залишаються 411 населених пунктів

У Рівному відповідні служби відновили роботу енергооб’єкта, який був пошкоджений російськими ракетами 21 вересня. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

«Відновлено роботу енергооб’єкта, який зазнав пошкоджень під час масованої ракетної атаки 21 вересня», – йдеться в повідомленні.

Також в НЕК «Укренерго» повідомили, що внаслідок обстрілів без світла залишаються 411 населених пунктів.

«Через обстріли є нові пошкодження мереж в прифронтових районах: Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини, Херсонщини. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, на світанку під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Рівному. 

Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Від ворожого удару постраждали СТО і п'ять автівок, які перебували на її території. Обійшлося без жертв. Частина Рівненського району без електроенергії. Активно працюють над відновленням бригади Рівнеобленерго.

Теги: Укренерго Рівне

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