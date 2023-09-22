У Рівному відновлено роботу енергооб’єкта, який зазнав пошкоджень від атаки РФ

Унаслідок обстрілів без світла залишаються 411 населених пунктів

У Рівному відповідні служби відновили роботу енергооб’єкта, який був пошкоджений російськими ракетами 21 вересня. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

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«Відновлено роботу енергооб’єкта, який зазнав пошкоджень під час масованої ракетної атаки 21 вересня», – йдеться в повідомленні.

Також в НЕК «Укренерго» повідомили, що внаслідок обстрілів без світла залишаються 411 населених пунктів.

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«Через обстріли є нові пошкодження мереж в прифронтових районах: Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини, Херсонщини. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, на світанку під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Рівному.

Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Від ворожого удару постраждали СТО і п'ять автівок, які перебували на її території. Обійшлося без жертв. Частина Рівненського району без електроенергії. Активно працюють над відновленням бригади Рівнеобленерго.