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Росія знову ошукала Китай, на цей раз із електроенергією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія знову ошукала Китай, на цей раз із електроенергією
Росія не виконує своїх обіцянок щодо постачання електроенергії
фото: ілюстративне

Китай недорахувався електроенергії з Росії

 

З січня до серпня Росія суттєво знизила експорт електроенергії до Китаю на 18%. Про це пише «Комерсант» із посиланням на китайську статистику.

За перші вісім місяців 2023 року постачання електроенергії до Китаю опустилося до 2,6 млрд КВт-год. Видання зазначає, що найвище зниження відбулося у серпні. Якщо в останньому місяці літа минулого року в КНР подали 530 млн. кВт-год, то цього року – близько 200 млн. кВт-год.

Як зазначає «Комерсант», зниження фіксували весь рік, окрім травня. У грошах це призведе до зниження виручки від експорту до Китаю на 15% - до $106,5 млн.

«Навесні 2023 року в «Інтер РАТ» очікували, що торішні максимальні показники вдасться повторити. Наразі в операторі визнають, що реальнішим досягненням стане підвищення обсягу поставок порівняно з 2021 роком»,  – пише видання.

Потужність постачання електроенергії до Китаю з Росії знизилася із обіцяних 600 МВт до 100-200 МВт. Причиною стали високий попит у країні-агресорі, заявили у Міністерстві енергетики Росії. 

Раніше в першій половині серпня на нараді за підсумками роботи єдиної енергосистеми Росії в умовах екстремально високих температур міністр енергетики Микола Шульгінов заявив про введення обмежень на постачання електроенергії до Китаю.

«По повітряній лінії «Амурська-Хейхе» постачання було знижене до показників 100-200 МВт», – зазначав Микола Шульгінов.

Він пояснив, що зниження поставок відбулося через проблеми в об'єднаній енергетичній системі Сходу, до якої входять Амурська область, Хабаровський край та Єврейська автономна область, Приморський край та Республіка Саха (Якутія).

Нагадаємо, найбільші китайські банки виділяють Росії мільярди позики на мільярди доларів, оскільки заходні кредитори через санкції відходять від співпраці з країною. Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з аналізом Financial Times, найбільші китайські банки, такі як Банк Китаю, Індустріально-комерційний банк Китаю, Китайський будівельний банк і Сільськогосподарський банк Китаю свій вплив на банківський сектор Росії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони збільшили свій загальний вплив на Росію з 2,2 мільярда доларів на початку 2022 року до 9,7 мільярда доларів наприкінці березня цього року.

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Теги: росія міністр санкції експорт Китай електроенергія

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