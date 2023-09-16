Британська розвідка попереджає: РФ готує удари по енергетиці України

Росія створює запаси ракет

Наразі Росія може готуватися до атак на українську енергетичну систему взимку. Ймовірно, РФ буде застосовувати ракети, виготовлені цього року. Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії в Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Британська розвідка зазначила, що минулої осені та взимку Росія часто використовували для атак України крилаті ракети повітряного базування, особливо Х-101 та Х-102. Окупанти використовували стратегічну авіацію, щоб завдавати ударів з глибини території РФ.

Звіти з відкритих джерел свідчать про те, що з квітня 2023 року витрати на виробництво ракет скоротилися, але російські лідери заявляють про збільшення темпів виробництва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росія, ймовірно, зможе створити значні запаси ракет. Існує реальна можливість, що Росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими», – вважає британська розвідка.

Як повідомлялося, керівник «Укренерго» заявив, що Україна має вдосталь електроенергії на зиму. Однак усе залежить від того, наскільки масованими будуть обстріли росіян, які можуть змінити ситуацію.