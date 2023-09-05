324 млн за непоставлену електроенергію? Як Шурма відбілює себе і брата після скандалу

Посадовець з Офісу президента наполягає, скандальне викриття журналістів-розслідувачів – не схема, а «звичайне питання, яке вирішується на рівні регулятора та оператора»

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розпочав кампанію з відбілювання своєї репутації після гучного скандалу, який спровокували журналістські розслідування. Нагадаємо, журналісти bihus.info та видання Бізнес.Цензор наполягали, що завдяки впливу на уряд Шурма міг посприяти, аби окупованим сонячним станціям його брата та бізнес-партнерів були виплачені 324 млн грн за електроенергію, яку вони не постачали. Детальніше про це читайте тут. Згадані викриття спричинили масштабний резонанс, і тепер посадовець робить спроби «відбілитися», зокрема це помітно в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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Ростислав Шурма відмів усі претензії до своєї персони, заявивши, що лише регулятор та оператор системи передачі «Укренерго» має повноваження встановлювати підключення електростанцій до об'єднаної енергосистеми України. «Енергетика – це не коворкінг, де кожен робить, що хоче. Це система, яка працює за чітко встановленими регламентами. Тож об'єкти на тимчасово окупованих територіях працювали за правилами, які встановлював оператор і регулятор», – запевнив Шурма журналістів.

За словами чиновника з Банкової, «Укренерго» щомісяця (включно з червнем 2023 року) підтверджувало, що станції працюють в об'єднаній енергосистемі країни. Надавались послуги з диспетчеризації; команди на завантаження/розвантаження, виходячи з балансу в енергосистемі; підписувалися акти, що підтверджують обсяги генерації.

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Заступник голови Офісу президента також нагадав, що на території тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей знаходяться 72 об'єкти «зеленої» енергетики, при цьому його брат Олег Шурма має частку лише в трьох з них. На запитання про те, чи порушували щось ці 72 об'єкти, він відповів, що оцінку мають надати правоохоронні органи.

Ростислав Шурма наголосив, що всі електростанції на тимчасово окупованих територіях отримували лише 40% вартості електроенергії за «зеленим» тарифом. Причина в тому, що ДП «Гарантований покупець» продавав електрику на ринку та перераховував кошти із суми, яку виручив.

Посадовець додав: «Жодної копійки державних коштів не було нікому перераховано. Усі 72 об’єкти мали однакові умови оплати. Жодна компанія не отримувала більше чи менше. Це алгоритм розрахунків на енергоринку: однаковий відсоток оплат для всіх».

Шурма додав, що до нього зверталися учасники ринку з приводу того, що звичайне бізнес-питання, яке може бути врегульоване на рівні регулятора та оператора, наскільки політизоване. Тому заступник голови Офісу президента заявив про «замовність розслідувань навколо цієї теми».

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Нагадаємо, вплив заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми на уряд України дозволив окупованим сонячним станціям його брата та бізнес-партнерів отримати 324 млн грн за електроенергію, яку вони не постачали. Про це йдеться в матеріалі журналіста Юрія Віннічука на Бізнес.Цензорі. Раніше про виплату коштів повідомили в розслідуванні журналісти bihus.info. Ці СЕС з липня 2022 року не синхронізовані з енергомережею неокупованої частини України, а відповідно електроенергія не була поставлена.

Віннічук відзначає, що здійснювати такі виплати було б неможливо без участі уряду, який фактично зараз контролює Ростислав Шурма.