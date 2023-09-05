Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

324 млн за непоставлену електроенергію? Як Шурма відбілює себе і брата після скандалу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
324 млн за непоставлену електроенергію? Як Шурма відбілює себе і брата після скандалу
Шурма запевняє, що жодної копійки державних коштів не було нікому перераховано
фото: Forbes

Посадовець з Офісу президента наполягає, скандальне викриття журналістів-розслідувачів – не схема, а «звичайне питання, яке вирішується на рівні регулятора та оператора»

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розпочав кампанію з відбілювання своєї репутації після гучного скандалу, який спровокували журналістські розслідування. Нагадаємо, журналісти bihus.info та видання Бізнес.Цензор наполягали, що завдяки впливу на уряд Шурма міг посприяти, аби окупованим сонячним станціям його брата та бізнес-партнерів були виплачені 324 млн грн за електроенергію, яку вони не постачали. Детальніше про це читайте тут. Згадані викриття спричинили масштабний резонанс, і тепер посадовець робить спроби «відбілитися», зокрема це помітно в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Ростислав Шурма відмів усі претензії до своєї персони, заявивши, що лише регулятор та оператор системи передачі «Укренерго» має повноваження встановлювати підключення електростанцій до об'єднаної енергосистеми України. «Енергетика – це не коворкінг, де кожен робить, що хоче. Це система, яка працює за чітко встановленими регламентами. Тож об'єкти на тимчасово окупованих територіях працювали за правилами, які встановлював оператор і регулятор», – запевнив Шурма журналістів.

За словами чиновника з Банкової, «Укренерго» щомісяця (включно з червнем 2023 року) підтверджувало, що станції працюють в об'єднаній енергосистемі країни. Надавались послуги з диспетчеризації; команди на завантаження/розвантаження, виходячи з балансу в енергосистемі; підписувалися акти, що підтверджують обсяги генерації.

Заступник голови Офісу президента також нагадав, що на території тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей знаходяться 72 об'єкти «зеленої» енергетики, при цьому його брат Олег Шурма має частку лише в трьох з них. На запитання про те, чи порушували щось ці 72 об'єкти, він відповів, що оцінку мають надати правоохоронні органи.

Ростислав Шурма наголосив, що всі електростанції на тимчасово окупованих територіях отримували лише 40% вартості електроенергії за «зеленим» тарифом. Причина в тому, що ДП «Гарантований покупець» продавав електрику на ринку та перераховував кошти із суми, яку виручив.

Посадовець додав: «Жодної копійки державних коштів не було нікому перераховано. Усі 72 об’єкти мали однакові умови оплати. Жодна компанія не отримувала більше чи менше. Це алгоритм розрахунків на енергоринку: однаковий відсоток оплат для всіх».

Шурма додав, що до нього зверталися учасники ринку з приводу того, що звичайне бізнес-питання, яке може бути врегульоване на рівні регулятора та оператора, наскільки політизоване. Тому заступник голови Офісу президента заявив про «замовність розслідувань навколо цієї теми».

Нагадаємо, вплив заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми на уряд України дозволив окупованим сонячним станціям його брата та бізнес-партнерів отримати 324 млн грн за електроенергію, яку вони не постачали. Про це йдеться в матеріалі журналіста Юрія Віннічука на Бізнес.Цензорі. Раніше про виплату коштів повідомили в розслідуванні журналісти bihus.info. Ці СЕС з липня 2022 року не синхронізовані з енергомережею неокупованої частини України, а відповідно електроенергія не була поставлена.

Віннічук відзначає, що здійснювати такі виплати було б неможливо без участі уряду, який фактично зараз контролює Ростислав Шурма.

Читайте також: Брат впливового чиновника Банкової отримав 324 млн грн за непоставлену електроенергію. ЗМІ розкрили схему
Теги: енергетика бізнес чиновник скандал Укренерго Офіс президента

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

324 млн за непоставлену електроенергію? Як Шурма відбілює себе і брата після скандалу
324 млн за непоставлену електроенергію? Як Шурма відбілює себе і брата після скандалу
Через цінові обмеження «Укренерго» довелося витратити до 6 млн євро на аварійну допомогу у серпні
Через цінові обмеження «Укренерго» довелося витратити до 6 млн євро на аварійну допомогу у серпні
Кількість ФОПів в Україні побила довоєнні рекорди: названо цифри
Кількість ФОПів в Україні побила довоєнні рекорди: названо цифри
Кабмін має прискорити виплату боргів Енергоатомом до початку опалювального сезону – інвестори
Кабмін має прискорити виплату боргів Енергоатомом до початку опалювального сезону – інвестори
Український фермер здивував новими продуктами, виготовленими із кизилу
Український фермер здивував новими продуктами, виготовленими із кизилу
Приват24 тимчасово припинить роботу, в банку пояснили причину
Приват24 тимчасово припинить роботу, в банку пояснили причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Що не так з українським контрнаступом? Ситуація очима американського бригадного генерала
19K
Росія перекидає резерви з Білорусі для нового наступу
9841
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
9308
Трагедія у Дніпрі. Колишня дружина загиблого чоловіка повідомила нові деталі
6993
Урок для Заходу: як прості рибалки заблокували військові кораблі Росії
6528
На Україну насувається антициклон Olenka

Новини

«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Сьогодні, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Сьогодні, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ворог безуспішно наступає на Лиманському напрямку: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту