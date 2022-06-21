Уряд затвердив гранти для аграріїв: на що можна отримати кошти

Програми грантів для аграрного бізнесу стосуються створення садів і теплиць

Кабінет міністрів України затвердив програми безповоротних грантів для аграріїв у межах нового проєкт «єРобота». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду сьогодні, 21 жовтня.

Так, за програмою часткової компенсації вартості створення теплиць розмір гранту становитиме від 5 до 7 млн грн. Як зазначив прем’єр-міністр, в уряді орієнтовно очікують 3 тисячі грантів на рік, а загальний бюджет програми складе 7 млрд грн.

«Учасниками програми можуть бути як приватні підприємці, так і аграрні компанії й фермерські господарства, які мають у власності або в оренді землю на строк не менше 25 років», – зауважив Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що кошти від гранту можна буде витратити на безпосереднє будівництво комплексу, закупівлю технічного обладнання для його роботи, закупівлю посівного матеріалу та добрив. Враховуючи, що сума гранту за цією програмою значно вище, то вводиться принцип співфінансування. Як повідомив прем’єр-міністр, для першої тисячі учасників 70% вартості проєкт фінансує держава, а 30% – сам підприємець.

«Ми вивчили потреби та можливості наших аграріїв і вбачаємо, що програма буде дійсно успішною. Створення нових тепличних комплексів для вирощування овочів і фруктів сприятиме збільшенню нашого експорту та насиченню українського ринку якісними продуктами», – підкреслив Шмигаль.

Крім того, держава виділить загалом 4 млрд грн на програму підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства. За словами Прем’єр-міністра, ідеться про часткову компенсацію вартості садів. Аграріям надаватиметься від 300 до 400 тисяч грн на 1 гектар садів – це близько 70% від середньої вартості висадки.

«Зараз ми говоримо про гранти для висадки 10 тисяч гектарів нових садів. Так само як і з теплицями, отримувачі грантів повинні мати або власну землю, або землю в користуванні щонайменше на 25 років. Кошти надаватимуться не готівкою, а на банківський рахунок для прозорої закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу, добрив тощо», – зауважив очільник уряду.

Під час засідання Уряд затвердив ще одну програму для підтримки створення нового бізнесу в межах великого проєкту грантової безповоротної підтримки «єРобота». Загалом на три програми держава виділить 16 млрд грн. Частину коштів на підтримку бізнесу виділять також іноземні партнери. Найближчим часом Уряд затвердить програми безповоротної грантової підтримки у сфері переробки й IT.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український уряд запускає програму «єРобота», в рамках якої держава надаватиме гранти на суму до 250 тисяч грн на запуск нового бізнесу. Взяти участь в програмі може будь-який українець, який не працює на підприємствах та не веде інший бізнес.

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