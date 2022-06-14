Уряд ухвалив важливе рішення для відшкодування збитків за пошкоджене житло

Українці отримають цифровий документ про збитки, завдані житлу військами РФ

Кабінет міністрів України затвердив єдину та уніфіковану форму, що фіксуватиме збитки, завдані житлу українців російськими військами. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Раніше така довідка складалась у довільній формі. Тепер у кожного громадянина, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде цифровий документ, що підтверджує його збитки. Цим рішенням ми також закладаємо базу для майбутнього реєстру пошкодженого майна», – зауважив Шмигаль.

Як зазначив прем’єр, уряд уже створив Спеціальну комісію, яка буде займатися аудитом збитків, завданих агресією Росії. Також будуть створені регіональні комісії на рівні громад, які заповнюватимуть акт з інформацією про тип пошкодження. Всі нові акти будуть складені у цифровій формі через систему «Дія», тоді як усі попередні акти будуть відцифровані та внесені у відповідну базу. Як підкреслив Шмигаль, відповідальним за реалізацію цього процесу і надалі будуть органи місцевої влади.

Глава уряду відзначив, що на другому етапі відбуватиметься розробка уніфікованої розрахункової оцінки вартості збитків. Над нею зараз працює Міністерство розвитку громад та територій.

«Уряд очікує на ухвалення закону, щоб почати працювати над процесом відшкодування. Зараз цей проєкт на розгляді у Верховній Раді. Впевнений, народні депутати підтримають таке важливе для країни рішення найближчим часом», – наголосив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, повноцінний процес відшкодування почнеться одразу після того, як конфісковані російські кошти на Заході надійдуть до України. Уряд постійно працює з партнерами, аби кошти перейшли Україні для відбудови: створено спеціальну робочу групу та залучаються найкращі світові юристи.