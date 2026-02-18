Вирівнювання прайс-кепів зробило імпорт системним інструментом балансування – керівник Укргідроенерго

Зміна прайс-кепів дозволила збільшити імпорт і допомогла балансувати систему – Сухецький

Підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії дало системний ефект у частині залучення імпорту та більш збалансованої роботи генерації. Про це заявив в.о. генерального директора Укргідроенерго Богдан Сухецький.

За його словами, вирівнювання цінових обмежень створило можливість для активнішого імпорту в години дефіциту.

«Коли зрівнялись прайс-кепи, це допомогло залучати імпорт, а ми, відповідно, отримали більш виважений графік роботи, бо маємо години, коли заходить європейська е/е, і додаємо свою частку до енергосистеми», – зазначив він.

Сухецький підкреслив, що збільшення імпорту дозволило більш рівномірно розподіляти навантаження між внутрішньою генерацією та зовнішніми поставками, особливо в пікові години.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що підвищення граничних цін на спотовому ринку електроенергії дало змогу залучити додатково близько 1 ГВт імпортної потужності та спрямувати вивільнений ресурс на потреби населення.