Жінки очолюють понад третину нових компаній в Україні: статистика 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Жінки очолюють понад третину нових компаній в Україні: статистика 2025 року
Найбільшу кількість бізнесів із жінками-керівницями традиційно реєструють у Києві
фото з відкритих джерел

Загалом на сьогодні в Україні зареєстровано майже 1,5 млн компаній

Попри складні умови воєнного часу, український бізнес демонструє високий рівень гендерної рівності. За даними Єдиного державного реєстру, у 2025 році понад третину нових компаній в Україні очолили жінки. За минулий рік бізнесвумен стали директорками 12 757 новостворених компаній. Це становить 34% від загальної кількості нових бізнесів, що майже відповідає показникам до початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

Хоча найбільшу кількість бізнесів із жінками-керівницями традиційно реєструють у Києві (12 290 компаній), лідерами за часткою жінок серед керівників нових компаній стали інші регіони:

  • Миколаївщина: 42% нових компаній очолюють жінки;
  • Чернігівська та Кіровоградська області: по 37%;
  • Закарпатська область: 36%.

Попри те, що в Івано-Франківській та Львівській областях частка жінок-директорок становить близько 30%, саме на Франківщині зафіксовано одне з найшвидших зростань кількості нових компаній під жіночим керівництвом – плюс 27% за рік.

Жінки очолюють понад третину нових компаній в Україні: статистика 2025 року фото 1
інфографіка: Опендатабот

Жінки в Україні найчастіше обирають для керування бізнесом такі галузі:

  • Оптова торгівля: 5 429 нових компаній (15% від загалу).
  • Громадські організації та нерухомість.
  • ІТ та будівництво.

Найбільший гендерний дисбаланс спостерігається у сфері турагенцій, де частка жінок-директорок сягає 61%. Також жінки превалюють у творчості, мистецтві, HoReCa та секторі працевлаштування.

Хоча в охоронних компаніях (7%), фінансах чи металургії частка жінок залишається низькою, саме ці сектори демонструють найстрімкішу динаміку змін:

  • Виробництво комп’ютерів: +76% жінок-директорок за рік;
  • ІТ-сфера: +72%;
  • Виробництво машин: +44%.

Загалом на сьогодні в Україні зареєстровано майже 1,5 млн компаній, з яких 455 298 (32%) очолюють жінки. Ці дані свідчать про те, що жіноче підприємництво стає дедалі вагомішою складовою економічного відновлення України.

