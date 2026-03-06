Головна Гроші Бізнес
Співвласник «Нової пошти» став на захист АЗС, які підвищують ціни на пальне

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Співвласник «Нової пошти» став на захист АЗС, які підвищують ціни на пальне
Володимир Поперешнюк закликав знизити податки через ціни на пальне
фото з відкритих джерел

Володимир Поперешнюк заявив, що понад половину вартості пального формують податки, а державне регулювання обмежує конкуренцію на ринку

Співвласник компанії «Нова пошта» Володимир Поперешнюк виступив на захист операторів автозаправних станцій, яких звинувачують у невиправданому підвищенні цін на пальне. Підприємець вважає, що критика на адресу бізнесу ігнорує роль податків та державного регулювання у формуванні вартості пального. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис підприємця у Facebook.

Співвласник «Нової пошти» став на захист АЗС, які підвищують ціни на пальне фото 1
фото: Володимир Поперешнюк/Facebook

За його словами, небезпечною є тенденція, коли суспільство починає сприймати підприємців як ворогів, а державу – як єдиного захисника інтересів громадян.

«Дуже небезпечно, коли суспільство починає сприймати підприємців як ворогів, а державу як захисника. Це наштовхує на аналогії з романом Айн Ренд «Атлант розправив плечі». Я хочу стати на захист АЗС та всіх гравців паливного ринку, яких звинувачують у невиправданому підвищенні цін на паливо. Бо ті, хто це роблять, плутають добро та зло.», – написав Поперешнюк.

Підприємець наголосив, що значну частину ціни на пальне формують податки. «Адже по-перше головний вплив на ціну палива мають податки, які складають більше (!) 50% від його вартості. Акциз, ПДВ, податок на прибуток, податки на зарплати тощо. Та ми чомусь не чуємо звинувачень у бік тих, хто їх піднімає та закликів до зниження податкового тиску на ціни», – зазначив він.

Також Поперешнюк звернув увагу на конкуренцію між мережами автозаправних станцій. За його словами, сучасні АЗС пропонують значно ширший спектр послуг, ніж лише продаж пального. «Наші заправки це вже давно не лише бензин, а й ресторан, маркет, туалет, зарядна станція та зона відпочинку. Відтак компанії вже жорстко конкурують між собою за клієнтів і роблять усе можливе для зниження цін. Я це знаю, бо ми працюємо з ними, торгуємося, купуємо в них паливо і бʼємося за кожну гривню», – написав співвласник «Нової пошти».

Він також зазначив, що на ринку працює значна кількість операторів, а рівень сервісу на українських автозаправних станціях залишається високим навіть в умовах війни. Окремо підприємець звернув увагу на державне регулювання паливного ринку. За його словами, ліцензування торгівлі пальним створює бар’єри для появи нових гравців.

«Ринок роздрібної та оптової торгівлі пальним ліцензується, що створює бар’єри для розвитку нових гравців на ньому. Таким чином держава штучно обмежує конкуренцію на ринку. Без цього регулювання кількість гравців була б ще більшою, а якість, сервіс і ціни – ще кращими», – зазначив він.

Нагадаємо, що станом на ранок 6 березня подальшого зростання вартості пального не зафіксовано. Крім того, на столичних автозаправних станціях наразі немає значних черг.

Співвласник «Нової пошти» став на захист АЗС, які підвищують ціни на пальне
Співвласник «Нової пошти» став на захист АЗС, які підвищують ціни на пальне
